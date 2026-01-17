百里侯提名藍多處搞不定 藍憂：新北、台中以為是囊中物嗎？

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席鄭麗文。圖／聯合報系資料照片

今年為地方大選，隨著民進黨提名逐漸確定，國民黨步調顯得慢半拍，令泛藍基層焦慮。藍營台中市長提名協調破局，新北市陷呼聲最高的台北市副市長李四川跟民眾黨主席黃國昌之爭，部分縣市也有提名問題。藍營人士批評黨中央，不到一個月就要放年假，卻在多個縣市都有提名亂象，特別是新北、台中，以為是囊中物嗎？

國民黨主席鄭麗文去年11月上任，首要面對的關鍵任務即整合今年地方大選縣市首長參選人提名，但從新北、台中，到花蓮、宜蘭、澎湖、竹縣等，幾乎都有面臨2組人馬，黨內矛盾逐步浮現。

以新北為例，藍白尚未整合，國民黨台北市黨部主委戴錫欽更憂心，李四川與參選新北市長的民進黨立委蘇巧慧之間的差距縮小中；台中部分，立法院副院長江啟臣、國民黨立委楊瓊瓔昨就提名部分協調，但最後連出線機制也無共識。就有藍委表示，委員間私下聊天，也只能搖頭嘆息，基層焦慮已經按捺不住。

對比2022地方大選時，時任主席朱立倫選擇承擔提名責任，在桃園力排眾議提名行政院前院長張善政參選市長。有藍營人士說，鄭麗文當選黨主席後，收當其衝就是要面對九合一大選，但從花蓮、宜蘭、澎湖、竹縣到新北、台中等地到處都是亂象，還看不到黨中央提名的魄力以及整合能力。

該人士說，新北、台中是民進黨全力搶攻的一級戰區，更是台灣最大的兩個票倉，輸掉任何一席都是「動搖黨本」的滅頂之災，國民黨明明有戰將級的李四川、江啟臣，民調、實力並無懸念，拖拖拉拉是真以為新北、台中都是國民黨囊中物？黨中央絕不可讓國民黨喪失優勢。

