「小賴男孩／女孩」成形 賴總統主導提名也須為成敗負責

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨主席、賴清德總統（中）日前出席「民進黨縣市長提名台東、宜蘭、嘉義、台中」記者會，為嘉義市長候選人王美惠（左起）、台東縣長候選人陳瑩、台中市長候選人何欣純、宜蘭縣長候選人林國漳等繫上競選背帶並大合照、呼口號。圖／聯合報系資料照片
民進黨2026縣市縣市長提名進入尾聲，派系人士表示，包括宜蘭、苗栗、南投等多個徵召區都是在賴清德總統主導下提名，「小賴男孩／女孩」儼然成形，黨主席手握徵召大權，這當然無可厚非，但若屆時選得不好看，賴總統勢必也得負起對應責任。

2026九合一選舉

派系人士表示，按照最理想狀況，選對會在徵召區將以內參民調方式，找出民調最高的最強棒，確認其參選意願後完成徵召作業，但從已完成的幾波徵召提名來看，實際運作狀況並非如此。

派系人士指出，以宜蘭為例，賴清德老早就對2026宜蘭縣長有想法，傳統綠營在地勢力新潮流、正國會都靠邊站，賴清德就是鎖定要律師林國漳參選。於是，選對會再辦理宜蘭徵召作業時，也就省略了找出最強棒的流程，直接進入到確認林國漳參選意願環節。

另有民進黨人士透露，苗栗縣徵召過程，最後出線的陳品安也並非選對會原先鎖定人選，是賴總統親自向選對會推薦，「何不去問問看陳品安」，選對會才在賴總統「明示」下，展開後續流程。

黨內人士說，又如台東縣，民進黨立委陳瑩也早在一年多前就開始積極布局，但若要更正確說明，那會是「銜命布局」，賴清德在該區誰選縣長也早有想法，選對會都僅在「跑提名流程」。

民進黨人士表示，賴總統喜歡的地方選將類型很明確，形象好、對該地區有熱誠、都不是傳統地方型政治人物、沒有地方利益糾葛包袱等，其實就是賴總統自己的從政縮影，縱使部分地方勢力有不滿，但多半能接受這次的徵召安排，就等開票結果見真章。

賴清德 民進黨

