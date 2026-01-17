聽新聞
爭取黨內提名 民眾黨議員參選人看板擋行人號誌惹議
2026地方選舉，桃園各黨派陣營想角逐市議員提名席次者紛紛掛起看板尋求支持，但懸掛位置錯誤恐有反效果。民眾黨成員林晏良近日在八德區大福街掛起數公尺高的大看板，因擋住行人號誌惹爭議，不僅被建管處拆除，警方也要開罰。
林晏良表示，看板是支持者贊助印製，懸掛前有提供街景照片告知懸掛位置，但照片含括範圍廣，只知道大概位置，不曉得會遮住號誌。看板造成民眾不便，實在抱歉，已緊急請廠商今天之內拆除，未來也會慎選位置並注意適法性問題。
桃園市建管處表示，該看板屬未經申請逕自設立的廣告物，已告知懸掛著違法，同時也呼籲民眾廣告物設置需依據規定申請設置；八德警方則說，未經許可在道路設置廣告牌已違反道路交通管理處罰條例，將依法告發，懸掛者可能面臨1200元到2400元罰款。
