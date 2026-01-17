戴錫欽談新北選情…與李四川民調縮小 蘇巧慧：團隊每天全力衝刺

台北市議會議長戴錫欽昨上廣播節目提到新北市選情，民進黨對手蘇巧慧與北市副市長李四川民調逐漸縮小。蘇巧慧表示，這段時間一直都是照著自己的步調，她的團隊很有活力，所以都把長跑當成短跑，每天都全力衝刺。

蘇巧慧今天到新北淡水參加淡信慈善基金會董事長呂孫綾辦的「衣童幸福微笑聯合慈善公益」。蘇巧慧受訪表示，未來自己也會像今天這樣，走遍新北市的每一個區塊，握更多的手，讓更多的人直接看到蘇巧慧，讓大家看看未來的新北市長是不是可以由巧慧來擔任。她想這是最好的策略，也會持續進行。

媒體提問，最近有一些原本比較親藍的地方人士，跟蘇巧慧互動開始越來越多，蘇巧慧說，要做一個城市的市長，市政就是要不分黨派，只要朝著能夠讓新北市更好的方向，其實大家不分黨派、不分族群，每個人都應該為這個城市的未來而努力，這是她未來的目標。

另外，民進黨這周在高雄跟台南的初選陸續有結果，但傳出接下來有派系合作問題，被問及是否擔心新北也有類似問題發生，蘇巧慧回應，民進黨的傳統一向是初選激烈，但是選後一定會團結一致。

蘇巧慧表示，她在新北，很榮幸擔任了新北隊長的角色，所以不但會把自己市長候選人的工作做好，讓更多的市民認同，並且也會帶領整個新北隊，讓議員都能夠打出全壘打，希望在這個城市，能夠為它的將來做貢獻。