藍營台中市長提名風暴延燒 楊瓊瓔首度揭露時程翻盤關鍵

針對國民黨台中市長提名風波，立委楊瓊瓔今天除引述黨中央澄清「並無台中內參民調」，呼籲外界勿誤信不實數據外，更首度披露提名時程的轉折內幕。楊瓊瓔指出，原本配合副院長江啟臣提議的「5月提名」卻突遭改至「1月底」，令她感到錯愕，她強調自己始終尊重制度，並建議配合黨中央步調於3月底完成提名，以維護黨內團結。

針對近幾週部分媒體報導所謂「台中黨內內參民調」，楊瓊櫻上午指出，在昨日的協調會議中，國民黨秘書長李乾龍與組發會主委李哲華已向與會者清楚說明，黨內並未進行任何台中市長相關的內參民調。因此，目前公開被討論的幾份民調與數據，其來源與方法和結果真實性都有待進一步釐清，盼外界不要因此產生誤解。

就未有共識部分，楊瓊櫻指出，「我從頭到尾都沒有反對協調，也沒有反對任何制度安排。」因為協調的本質，本來就不是一次會議就定生死，而是要讓制度、方式、時程取得共識；但實際上，個人過去反而是為了黨內團結，配合過別人的時程安排，這件事黨內很多人都清楚。所以把所有時間問題簡化成「誰在拖」，並不符合實際狀況。

楊瓊櫻說，去年12月7日台中黨慶活動後，相關餐敘中，江副院長確實曾提到，因為4月有出訪行程、副院長職務變數等考量，希望提名時間或許放在5月之後會比較合適。當知道這個訊息後，基於黨內團結，當時同意配合這樣的節奏，思考後續初選的安排，而不是單方面主張延後。

楊瓊瓔指出，但江啟臣副院長從12月初傳來的訊息，表示原本5月再處理提名的事，突然希望調整到1月底，當下自己也很錯愕，因此當然也表示不同意。雖然自己也認為不需要等到5月再處理提名的事，如今既然藍白兩黨主席鄭麗文及黃國昌都有共識，希望3月底前完成各縣市的提名，我也覺得3月底是很適合的時間，至於是否採用全民調，或依照黨公布的提名辦法，個人都尊重黨中央的規劃。

此外，對於昨天協調會遲到一事，楊瓊櫻澄清表示，昨天上午立法院啟動甲級動員並進行重要表決，身為立法委員，自然必須依法留在議場履行職責，但在協調會前已主動電話知會副主席兼秘書長李乾龍，以及李哲華等黨中央重要幹部，因此，立法院表決而遲延10分鐘左右抵達黨部，對我來說，包含尊重立法院的制度，也尊重黨內的制度。