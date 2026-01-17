當年喊換侯心結? 鄭麗文至今未拜會侯友宜談2026選戰 市黨部這麼說

快訊

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，1月底將協調確認2026新北市長人選。圖／本報資料照片
國民黨在2026新北市長選舉仍未推派人選，媒體人吳子嘉稱鄭麗文去年當選國民黨主席至今仍未拜會侯友宜，直呼是因2024年總統大選，當時鄭公開在節目上大喊「換侯」導致2人產生心結，近日侯友宜的各區行動治理就是展現侯的基層實力，勸告鄭麗文快點醒過來。

2026九合一選舉

究竟鄭麗文上任後是否與侯友宜會面，國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，他不清楚主席與侯市長是否有無私下會面，選舉過程中有不同的意見都很正常，「大家都已翻頁了」，現在選舉各自回到自己的工作，黨主席就是領導黨往前走，侯市長就是回到市政工作，沒有什麼心結問題。

黃志雄說，侯市長絕對是2026選舉的主要的力量，此部分絕對不容質疑，侯在新北市主政8年施政非常穩定，包括里長、議員都肯定侯市長的輔選能量及力道，市黨部及國民黨祕書長李乾龍也與侯市長保持綿密的互動，有十足的信任基礎。

另台北市議會議長戴錫欽稱年底新北市長選情，民進黨推派的立委蘇巧慧與北市副市長李四川民調漸縮小，李四川今仍指尊重黨部的機制，在一月底完成輝達簽約把該做的工作做完後，再來考慮其他事。

黃志雄強調，先前已召開徵選會議，將以協調優先，1月底協調確認人選，若有需要才展開民調，最遲在2月15日農曆年前確定人選，年後再與民眾黨討論合作模式，3月底確定合作人選。

國民黨 鄭麗文 侯友宜

