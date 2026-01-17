嘉市長選戰白營大軍壓境 藍營支持者焦慮黨中央按期程提人選整合
嘉義市長選戰升溫，民眾黨為拉抬徵召提名參選人、立委張啓楷，創黨主席柯文哲進駐Long Stay，今天動員全黨之力南下大造勢掃街，展現「母雞帶小雞」選戰氣勢，讓執政國民黨面臨壓力，目前仍未提名人選，藍白整合遲滯，黨員與議員參選人私下難掩焦慮情緒。相較之下，民進黨早已完成布局，提名現任立委王美惠參選，議員也提名，基層動員組織戰提前開跑。綠、白2黨市長人選底定，選戰節奏明快。
2026九合一選舉
對此，國民黨市黨部主委蔡明顯表示，可以理解民眾黨為提高張啓楷氣勢，大陣仗造勢選舉操作，目的是為提高藍白整合的籌碼，他回應外界質疑，指市長人選遲未拍板，並非受即將登場的中常委選舉影響，市長人選在完成藍白整合前，不會有外傳禮讓民眾黨張啓楷。
蔡明顯指出，黨中央對藍白整合有既定時程，目前依規畫積極協調，組發會主委李哲華分別約見有意參選議員鄭光宏、醫師翁壽良，了解想法。黨內規畫將先透過內參式民調產生人選，再與民眾黨張啟楷比民調，決定藍白共推最強人選。有意參選市長的議員陳家平退選後，鄭光宏希望3月底前整合出最具勝算人選，時程仍有協商空間。翁壽良依照既定步調深耕地方，全力爭取黨內提名。藍白能否順利整合，將成為左右選情重要變數。
