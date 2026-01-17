快訊

出國玩再也不買伴手禮給同事！原因曝光全網點頭：打死不要

學測數A解答出爐！向量出題比例較高 考生點名「燒腦魔王題」：卡很久

台股淪少數人的牛市 投資人站錯隊如何解套

嘉市長選戰白營大軍壓境 藍營支持者焦慮黨中央按期程提人選整合

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市長選戰升溫，民眾黨為拉抬徵召提名參選人、立委張啓楷，創黨主席柯文哲帶張啓楷掃街拜票。記者魯永明／攝影
嘉義市長選戰升溫，民眾黨為拉抬徵召提名參選人、立委張啓楷，創黨主席柯文哲帶張啓楷掃街拜票。記者魯永明／攝影

嘉義市長選戰升溫，民眾黨為拉抬徵召提名參選人、立委張啓楷，創黨主席柯文哲進駐Long Stay，今天動員全黨之力南下大造勢掃街，展現「母雞帶小雞」選戰氣勢，讓執政國民黨面臨壓力，目前仍未提名人選，藍白整合遲滯，黨員與議員參選人私下難掩焦慮情緒。相較之下，民進黨早已完成布局，提名現任立委王美惠參選，議員也提名，基層動員組織戰提前開跑。綠、白2黨市長人選底定，選戰節奏明快。

2026九合一選舉

對此，國民黨市黨部主委蔡明顯表示，可以理解民眾黨為提高張啓楷氣勢，大陣仗造勢選舉操作，目的是為提高藍白整合的籌碼，他回應外界質疑，指市長人選遲未拍板，並非受即將登場的中常委選舉影響，市長人選在完成藍白整合前，不會有外傳禮讓民眾黨張啓楷。

蔡明顯指出，黨中央對藍白整合有既定時程，目前依規畫積極協調，組發會主委李哲華分別約見有意參選議員鄭光宏、醫師翁壽良，了解想法。黨內規畫將先透過內參式民調產生人選，再與民眾黨張啟楷比民調，決定藍白共推最強人選。有意參選市長的議員陳家平退選後，鄭光宏希望3月底前整合出最具勝算人選，時程仍有協商空間。翁壽良依照既定步調深耕地方，全力爭取黨內提名。藍白能否順利整合，將成為左右選情重要變數。

嘉義市長選戰升溫，民眾黨為拉抬徵召提名參選人、立委張啓楷，創黨主席柯文哲帶張啓楷掃街拜票。記者魯永明／攝影
嘉義市長選戰升溫，民眾黨為拉抬徵召提名參選人、立委張啓楷，創黨主席柯文哲帶張啓楷掃街拜票。記者魯永明／攝影
嘉義市長選戰升溫，民眾黨為拉抬徵召提名參選人、立委張啓楷，創黨主席柯文哲帶張啓楷掃街拜票。記者魯永明／攝影
嘉義市長選戰升溫，民眾黨為拉抬徵召提名參選人、立委張啓楷，創黨主席柯文哲帶張啓楷掃街拜票。記者魯永明／攝影
嘉義市長選戰升溫，民眾黨為拉抬徵召提名參選人、立委張啓楷，創黨主席柯文哲帶張啓楷掃街拜票。記者魯永明／攝影
嘉義市長選戰升溫，民眾黨為拉抬徵召提名參選人、立委張啓楷，創黨主席柯文哲帶張啓楷掃街拜票。記者魯永明／攝影

藍白 民眾黨 張啓楷

延伸閱讀

嘉義市議員選戰升溫 綠白陣營完成提名布局藍營未明朗

柯文哲傾全黨來嘉壓境挺張啓楷 下午大造勢車掃拚藍白合勝選

迎戰超高齡浪潮 張啓楷拋長照3.0在地解方…重塑嘉義全齡城市

綠營蔡易餘初選勝出 藍白合呢？ 嘉縣長選戰外傳接觸這2位

相關新聞

戴錫欽示警鄭麗君、卓榮泰成潛在對手？ 蔣萬安反應曝光

國民黨北市黨部主委戴錫欽昨接受廣播專訪，談到民進黨北市長參選人尚未確定，但行政院副院長鄭麗君、行政院長卓榮泰都可能參選，...

賴總統21日親替陳亭妃、賴瑞隆披競選綵帶 陳其邁將見證

民進黨高雄市長、台南市長、嘉義縣長初選落幕，立委賴瑞隆、陳亭妃、蔡易餘將在21日中執會正式通過提名，由身兼黨主席的賴清德...

當年喊換侯心結? 鄭麗文至今未拜會侯友宜談2026選戰 市黨部這麼說

國民黨在2026新北市長選舉仍未推派人選，媒體人吳子嘉稱鄭麗文去年當選國民黨主席至今仍未拜會侯友宜，直呼是因2024年總...

頻傳要選台北市長？陳佩琪坦言「很驚訝」曝黃國昌來問這事

民眾黨前黨主席柯文哲有意讓妻子陳佩琪參選台北市長，陳珮琪今表示，民眾黨主席黃國昌曾問過她要不要選一個公職，但從沒說要選台...

柯文哲傾全黨來嘉壓境挺張啓楷 下午大造勢車掃拚藍白合勝選

民眾黨為拉抬徵召提名的嘉義市長參選人、立委張啓楷，創黨主席柯文哲進駐嘉義市「Long Stay」邁入第3周。今天周末傾全...

爭取黨內提名 民眾黨議員參選人看板擋行人號誌惹議

2026地方選舉，桃園各黨派陣營想角逐市議員提名席次者紛紛掛起看板尋求支持，但懸掛位置錯誤恐有反效果。民眾黨成員林晏良近...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。