戴錫欽示警鄭麗君、卓榮泰成潛在對手？ 蔣萬安反應曝光

快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午前往台北市公務委員員訓練處出席「115年台北隊策勵營」。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安上午前往台北市公務委員員訓練處出席「115年台北隊策勵營」。記者黃義書／攝影

國民黨北市黨部主委戴錫欽昨接受廣播專訪，談到民進黨北市長參選人尚未確定，但行政院副院長鄭麗君、行政院長卓榮泰都可能參選，提醒北市長蔣萬安小心。蔣萬安今出席「台北隊策勵營」活動時表示，離選舉還有一段時間，我們專注市政。

2026九合一選舉

戴錫欽昨說到，隨關稅談判結果，加上中央和立法院還在對峙中，民進黨徵召行政院副院長鄭麗君或行政院長卓榮泰參選台北市長可能性提升。

他說，尤其鄭也沒太多負面，可能用對美關稅談判包裝，或是用溫文儒雅形象打動選民，提醒市長蔣萬安要小心謹慎面對。

蔣萬安今被問及此事，他回應，現在離選舉還有很長一段時間，我們就專注市政，今天也是台北隊一年一度策勵營，透過一整天跨局處，大家共同討論打破框架聚焦議題凝聚共識，持續推動台北市各項建設讓台北不斷進步照顧好每位市民朋友。

行政院 蔣萬安 戴錫欽 鄭麗君

