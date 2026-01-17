快訊

紐時：中國漁船兩度大規模東海聚集 疑演練控制海域

大潤發保全賣場內性侵女實習生！全聯「概括承受」需賠300萬元

頻傳要選台北市長？陳佩琪坦言「很驚訝」曝黃國昌來問這事

賴總統21日親替陳亭妃、賴瑞隆披競選綵帶 陳其邁將見證

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨高雄市長、台南市長、嘉義縣長初選落幕，將在21日中執會正式通過提名，由身兼黨主席的賴清德總統為參選人披掛競選背帶，並拉起手呼「凍蒜」口號。圖／聯合報系資料照片
民進黨高雄市長、台南市長、嘉義縣長初選落幕，將在21日中執會正式通過提名，由身兼黨主席的賴清德總統為參選人披掛競選背帶，並拉起手呼「凍蒜」口號。圖／聯合報系資料照片

民進黨高雄市長、台南市長、嘉義縣長初選落幕，立委賴瑞隆陳亭妃、蔡易餘將在21日中執會正式通過提名，由身兼黨主席的賴清德總統為參選人披掛競選背帶，並拉起手呼「凍蒜」口號。由於這次提名都是民進黨現任執政縣市，預計也將邀請高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁出席，象徵交棒延續綠色執政。

2026九合一選舉

民進黨在南部三縣市初選中，蔡易餘以大幅度民調領先勝出，情況最為單純。高雄、台南都上演「賴系與非賴系對決」，高雄由新潮流賴瑞隆對上高雄市長陳其邁力挺的邱議瑩，由於賴清德總統也出自新潮流，被黨內認為是「大賴挺小賴」，最終賴瑞隆以對比式民調高出不到一個百分點的差距勝出。

台南「妃憲大戰」中，林俊憲是賴清德嫡系子弟兵，對比陳亭妃則是鮮明的「非賴系」角色，新潮流大軍同樣在初選權力輔選林俊憲，但最終「高層不敵基層」，林俊憲仍不敵陳亭妃落敗。

民進黨2026選對會也將在19日繼續開會，是否討論到「深水區」台北市長提名受關注，進黨秘書長徐國勇日前表示，台北市被點名過的人太多，媒體也曾點名他，也點名過立委王世堅、吳思瑤，這表示民進黨在台北市不缺人選，只不過什麼時機、誰是最適當的，現在還在評估，綜合考量。至於能否在農曆年前提名，「是可能的」，也繼續做相關評量。

媒體人吳子嘉預言，國民黨2026選舉將會大敗，有5個縣市翻盤，包括新北市、宜蘭縣、新竹縣、彰化縣、嘉義市。徐國勇說，相信吳子嘉的預言會成真，也許會更好一點。

賴清德 陳亭妃 賴瑞隆 陳其邁

延伸閱讀

陳亭妃：台美關稅15%同日韓 提升台南產業競爭力

民調一出即啟動整合 陳亭妃親打每通電話致意：團結比勝負更重要

【重磅快評】「德意志」破口讓林俊憲漏接陳亭妃電話？

陳亭妃擊敗林俊憲出線 謝龍介：賴總統黨內領導已現破口

相關新聞

賴總統21日親替陳亭妃、賴瑞隆披競選綵帶 陳其邁將見證

民進黨高雄市長、台南市長、嘉義縣長初選落幕，立委賴瑞隆、陳亭妃、蔡易餘將在21日中執會正式通過提名，由身兼黨主席的賴清德...

頻傳要選台北市長？陳佩琪坦言「很驚訝」曝黃國昌來問這事

民眾黨前黨主席柯文哲有意讓妻子陳佩琪參選台北市長，陳珮琪今表示，民眾黨主席黃國昌曾問過她要不要選一個公職，但從沒說要選台...

柯文哲傾全黨來嘉壓境挺張啓楷 下午大造勢車掃拚藍白合勝選

民眾黨為拉抬徵召提名的嘉義市長參選人、立委張啓楷，創黨主席柯文哲進駐嘉義市「Long Stay」邁入第3周。今天周末傾全...

影／台中市長藍營角力升溫 以拖待變？楊瓊瓔：是照規畫走

台中立委楊瓊瓔上午參加梧棲農會拔蘿蔔活動時，回應國民黨台中市長提名時程的爭議，表示會尊重黨3月底完成提名，盼公平競爭爭取...

嘉義市議員選戰升溫 綠白陣營完成提名布局藍營未明朗

嘉義市長及議員選戰，隨著民進黨提名立委王美惠選市長、民眾黨徵召立委張啓楷出馬，綠白議員選舉提名布局定案，與市長選戰同步進...

與蘇巧慧民調縮小？何時表態參選？ 李四川回應曝光

台北市議會議長戴錫欽昨上廣播節目提到新北市選情，民進黨對手蘇巧慧與北市副市長李四川民調逐漸縮小。李四川今早出席活動受訪，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。