賴總統21日親替陳亭妃、賴瑞隆披競選綵帶 陳其邁將見證

民進黨高雄市長、台南市長、嘉義縣長初選落幕，立委賴瑞隆、陳亭妃、蔡易餘將在21日中執會正式通過提名，由身兼黨主席的賴清德總統為參選人披掛競選背帶，並拉起手呼「凍蒜」口號。由於這次提名都是民進黨現任執政縣市，預計也將邀請高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁出席，象徵交棒延續綠色執政。

民進黨在南部三縣市初選中，蔡易餘以大幅度民調領先勝出，情況最為單純。高雄、台南都上演「賴系與非賴系對決」，高雄由新潮流賴瑞隆對上高雄市長陳其邁力挺的邱議瑩，由於賴清德總統也出自新潮流，被黨內認為是「大賴挺小賴」，最終賴瑞隆以對比式民調高出不到一個百分點的差距勝出。

台南「妃憲大戰」中，林俊憲是賴清德嫡系子弟兵，對比陳亭妃則是鮮明的「非賴系」角色，新潮流大軍同樣在初選權力輔選林俊憲，但最終「高層不敵基層」，林俊憲仍不敵陳亭妃落敗。

民進黨2026選對會也將在19日繼續開會，是否討論到「深水區」台北市長提名受關注，進黨秘書長徐國勇日前表示，台北市被點名過的人太多，媒體也曾點名他，也點名過立委王世堅、吳思瑤，這表示民進黨在台北市不缺人選，只不過什麼時機、誰是最適當的，現在還在評估，綜合考量。至於能否在農曆年前提名，「是可能的」，也繼續做相關評量。

媒體人吳子嘉預言，國民黨2026選舉將會大敗，有5個縣市翻盤，包括新北市、宜蘭縣、新竹縣、彰化縣、嘉義市。徐國勇說，相信吳子嘉的預言會成真，也許會更好一點。