影／台中市長藍營角力升溫 以拖待變？楊瓊瓔：是照規畫走

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
立委楊瓊瓔上午參加梧棲農會拔蘿蔔活動時，回應國民黨台中市長提名時程的爭議。記者黑中亮／攝影
立委楊瓊瓔上午參加梧棲農會拔蘿蔔活動時，回應國民黨台中市長提名時程的爭議。記者黑中亮／攝影

台中立委楊瓊瓔上午參加梧棲農會拔蘿蔔活動時，回應國民黨台中市長提名時程的爭議，表示會尊重黨3月底完成提名，盼公平競爭爭取支持，同時澄清外界對她「以拖待變」傳聞，表示不認同，強調自己是按部就班規劃，這些影射是不對的語言。

針對國民黨黨內提名時程引發的關注，楊瓊瓔面對外界「以拖待變」的指控明確表示，自己一直以來都是按部就班規劃，對於時程突然從原定的5月提前至1月感到措手不及，但她強調會尊重黨中央最終決定，於3月底前完成提名作業。

楊瓊瓔指出，原本規劃是考量到立院副院長江啟臣有出訪計畫及副院長職務變數等，因此依循既定軌道進行；也認為提名時間點選在3月底是非常適當的折衷方案，既不拖延也能給予候選人足夠空間。

楊瓊瓔強調，「我希望有一個公平競爭的機制」，無論是採用全民調或其他協調方式，最重要的是讓社會大眾看到國民黨的改變。她指出透過機制讓候選人能充分闡述理念，爭取市民的認同與支持，最終選出能代表國民黨贏得勝利的人選。

楊瓊瓔並表示，目前黨內已完成初步協調，對於尚未達成共識的部分，將靜待第二次協調會議的通知，並期盼透過團結與共識，為選戰奠定基礎。

