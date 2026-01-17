快訊

美軍在拉美行動又要升級？FAA連發7份飛航公告促機師「務必謹慎」

玖壹壹春風驚傳車禍！急發尋人啟事

中職／邊荷律現況曝「確定今回台灣」！經紀人籲：不要衝去機場

嘉義市議員選戰升溫 綠白陣營完成提名布局藍營未明朗

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
民眾黨提名張啓楷投入市長選舉，規畫在東、西區各提名1人參選議員，分別是東區張啓楷服務處副主任林昱孜（左），西區為黨部西區副主任王閩正（右），3人公開場合同台，展現「母雞帶小雞」團隊作戰態勢。記者魯永明／攝影
民眾黨提名張啓楷投入市長選舉，規畫在東、西區各提名1人參選議員，分別是東區張啓楷服務處副主任林昱孜（左），西區為黨部西區副主任王閩正（右），3人公開場合同台，展現「母雞帶小雞」團隊作戰態勢。記者魯永明／攝影

嘉義市長及議員選戰，隨著民進黨提名立委王美惠選市長、民眾黨徵召立委張啓楷出馬，綠白議員選舉提名布局定案，與市長選戰同步進行，藍營提名布局要等市長提名人選定案。

2026九合一選舉

民進黨公布市長提名人選王美惠，市議員提名也拍板。依照布局，東、西區合計提名7席。東區有現任議員、市黨部前主委黃露慧、黃盈智2席，依提名原則再增加1席，預計東區將提名3人參選；西區規畫「3加1」模式，除現任議員、議會黨團總召林煒軒，市黨部主委黃大祐，另包括已故議員蔡文旭原席次，提名共4人角逐。

民進黨市黨部下個月受理黨員登記，若同選區登記人數超過提名席次，將依黨內機制辦理內參民調決定人選，登記參選者須依規定繳交民調費用。隨著市長與議員布局同步推進，綠營提早布局，搶占選戰先機。

民眾黨提名張啓楷投入市長選舉，同步展開議員布局。張啓楷表示，為藍白整合，民眾黨規畫在東、西區各提名1席議員參選，避免與國民黨產生過度競爭。目前浮上檯面2位人選，分別是東區現任張啓楷服務處副主任林昱孜，西區為黨部西區副主任王閩正。張啓楷、林昱孜、王閩正3人公開場合同台，跑基層拜票，展現「母雞帶小雞」團隊作戰態勢。張啓楷盼市長人選藍白整合，最晚不超過農曆過年能夠拍板定案。

至於嘉市執政國民黨，市長提名人選未出爐，市議員布局提名按兵不動。國民黨市黨部指出，將待市長人選確定後，再公布議員布局。以本屆選舉為例，東、西區各提名5席共10席，預料年底選舉原則上也將朝相同席次布局規畫。黨籍議員及有意參選者掛看板拜票。嘉市議會結構呈現多黨並立態勢，藍、綠、白3黨議會席次皆未過半。隨著市長人選逐步到位，各黨議員名單陸續成形，這場藍綠白交鋒選戰，勢必越來越精彩。

議員 張啓楷

延伸閱讀

柯文哲傾全黨來嘉壓境挺張啓楷 下午大造勢車掃拚藍白合勝選

迎戰超高齡浪潮 張啓楷拋長照3.0在地解方…重塑嘉義全齡城市

綠營蔡易餘初選勝出 藍白合呢？ 嘉縣長選戰外傳接觸這2位

駁斥IPAC情緒勒索說 張啓楷表示應正視陳昭姿外交貢獻

相關新聞

頻傳要選台北市長？陳佩琪坦言「很驚訝」曝黃國昌來問這事

民眾黨前黨主席柯文哲有意讓妻子陳佩琪參選台北市長，陳珮琪今表示，民眾黨主席黃國昌曾問過她要不要選一個公職，但從沒說要選台...

柯文哲傾全黨來嘉壓境挺張啓楷 下午大造勢車掃拚藍白合勝選

民眾黨為拉抬徵召提名的嘉義市長參選人、立委張啓楷，創黨主席柯文哲進駐嘉義市「Long Stay」邁入第3周。今天周末傾全...

嘉義市議員選戰升溫 綠白陣營完成提名布局藍營未明朗

嘉義市長及議員選戰，隨著民進黨提名立委王美惠選市長、民眾黨徵召立委張啓楷出馬，綠白議員選舉提名布局定案，與市長選戰同步進...

與蘇巧慧民調縮小？何時表態參選？ 李四川回應曝光

台北市議會議長戴錫欽昨上廣播節目提到新北市選情，民進黨對手蘇巧慧與北市副市長李四川民調逐漸縮小。李四川今早出席活動受訪，...

陳亭妃突破「德意志」謝龍介：賴黨內領導已現跛腳

民進黨台南市長初選結果出爐，立委陳亭妃將代表綠營參選。陳亭妃昨在立法院與林俊憲碰面，並當面請益，她強調民進黨在台南一定會...

藍初選 台中喬不攏 宜蘭採內參全民調

立法院副院長江啟臣、國民黨台中市立委楊瓊瓔均表態爭取提名參選台中市長，國民黨中央昨日召集二人進行協調，但無共識。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。