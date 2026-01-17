嘉義市議員選戰升溫 綠白陣營完成提名布局藍營未明朗

嘉義市長及議員選戰，隨著民進黨提名立委王美惠選市長、民眾黨徵召立委張啓楷出馬，綠白議員選舉提名布局定案，與市長選戰同步進行，藍營提名布局要等市長提名人選定案。

民進黨公布市長提名人選王美惠，市議員提名也拍板。依照布局，東、西區合計提名7席。東區有現任議員、市黨部前主委黃露慧、黃盈智2席，依提名原則再增加1席，預計東區將提名3人參選；西區規畫「3加1」模式，除現任議員、議會黨團總召林煒軒，市黨部主委黃大祐，另包括已故議員蔡文旭原席次，提名共4人角逐。

民進黨市黨部下個月受理黨員登記，若同選區登記人數超過提名席次，將依黨內機制辦理內參民調決定人選，登記參選者須依規定繳交民調費用。隨著市長與議員布局同步推進，綠營提早布局，搶占選戰先機。

民眾黨提名張啓楷投入市長選舉，同步展開議員布局。張啓楷表示，為藍白整合，民眾黨規畫在東、西區各提名1席議員參選，避免與國民黨產生過度競爭。目前浮上檯面2位人選，分別是東區現任張啓楷服務處副主任林昱孜，西區為黨部西區副主任王閩正。張啓楷、林昱孜、王閩正3人公開場合同台，跑基層拜票，展現「母雞帶小雞」團隊作戰態勢。張啓楷盼市長人選藍白整合，最晚不超過農曆過年能夠拍板定案。

至於嘉市執政國民黨，市長提名人選未出爐，市議員布局提名按兵不動。國民黨市黨部指出，將待市長人選確定後，再公布議員布局。以本屆選舉為例，東、西區各提名5席共10席，預料年底選舉原則上也將朝相同席次布局規畫。黨籍議員及有意參選者掛看板拜票。嘉市議會結構呈現多黨並立態勢，藍、綠、白3黨議會席次皆未過半。隨著市長人選逐步到位，各黨議員名單陸續成形，這場藍綠白交鋒選戰，勢必越來越精彩。