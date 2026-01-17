快訊

美軍在拉美行動又要升級？FAA連發7份飛航公告促機師「務必謹慎」

玖壹壹春風驚傳車禍！急發尋人啟事

中職／邊荷律現況曝「確定今回台灣」！經紀人籲：不要衝去機場

與蘇巧慧民調縮小？何時表態參選？ 李四川回應曝光

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市副市長李四川今早被問及新北市選情。記者邱書昱／攝影
台北市副市長李四川今早被問及新北市選情。記者邱書昱／攝影

台北市議會議長戴錫欽昨上廣播節目提到新北市選情，民進黨對手蘇巧慧與北市副市長李四川民調逐漸縮小。李四川今早出席活動受訪，被問及表態參選時間。他說，尊重黨部的機制，現在就是一月底把輝達簽約完成，

2026九合一選舉

李四川表示，黨部決定好了以後，如果要他承擔，「那什麼時間，我大概就會參加所有該有的活動。」至於是否有個人時間表？他說，沒有所謂的時間表，現在最重要的還是要在一月底把輝達簽約完成，把所有的工作該做的做完後，再來考慮其他事情。

媒體追問，戴錫欽提到整合要加快，否則對手、民進黨參選人蘇巧慧挖牆角？是否新北有基層已有擔憂的聲音，希望更加？李四川說，黨有黨的機制，尊重黨該有的機制；而選舉當然有該有的步驟，那國民黨有的機制，還是會完成機制再來活動。

媒體也問到，國民黨中央是否有約時間了？李四川表示，不，現在還是由黨來協調，那原則上看黨的本身機制。

另外，台北市長蔣萬安也被問及相關議題，他說，現在離選舉還有很長一段時間，專注市政，今天也是台北隊一年一度的策勵營，透過一整天跨局處大家共同討論打破框架聚焦議題凝聚共識，持續推動台北市各項建設，讓台北不斷進步，照顧好每位市民。

李四川 蘇巧慧 蔣萬安

延伸閱讀

鄭麗文批台美關稅談判結果不堪 蘇巧慧駁：團隊努力談出好成績

新北市長藍營人選未定 戴錫欽憂：李四川與蘇巧慧差距縮小中

新北新莊行動治理 蘇巧慧、劉和然同台互動熱絡

蘇巧慧率議員小雞三峽市場掃街 「拚最強團隊」

相關新聞

頻傳要選台北市長？陳佩琪坦言「很驚訝」曝黃國昌來問這事

民眾黨前黨主席柯文哲有意讓妻子陳佩琪參選台北市長，陳珮琪今表示，民眾黨主席黃國昌曾問過她要不要選一個公職，但從沒說要選台...

柯文哲傾全黨來嘉壓境挺張啓楷 下午大造勢車掃拚藍白合勝選

民眾黨為拉抬徵召提名的嘉義市長參選人、立委張啓楷，創黨主席柯文哲進駐嘉義市「Long Stay」邁入第3周。今天周末傾全...

與蘇巧慧民調縮小？何時表態參選？ 李四川回應曝光

台北市議會議長戴錫欽昨上廣播節目提到新北市選情，民進黨對手蘇巧慧與北市副市長李四川民調逐漸縮小。李四川今早出席活動受訪，...

陳亭妃突破「德意志」謝龍介：賴黨內領導已現跛腳

民進黨台南市長初選結果出爐，立委陳亭妃將代表綠營參選。陳亭妃昨在立法院與林俊憲碰面，並當面請益，她強調民進黨在台南一定會...

藍初選 台中喬不攏 宜蘭採內參全民調

立法院副院長江啟臣、國民黨台中市立委楊瓊瓔均表態爭取提名參選台中市長，國民黨中央昨日召集二人進行協調，但無共識。

2026新北市長戰役…劉和然加速衝刺拚超車 近期將出書

九合一大選在即，國民黨新北市長參選人遲未定，傳藍營內部達成共識，採取不辦初選，要讓有意參選的新北副市長劉和然及北市副市長...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。