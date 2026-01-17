柯文哲傾全黨來嘉壓境挺張啓楷 下午大造勢車掃拚藍白合勝選

民眾黨為拉抬徵召提名的嘉義市長參選人、立委張啓楷，創黨主席柯文哲進駐嘉義市「Long Stay」邁入第3周。今天周末傾全黨之力南下，幾乎動員中央層級陣容到嘉市助陣，是提名張啓楷以來「陣仗最大的一天」，展現力拚勝選決心。

造勢行程從上午展開，創黨主席柯文哲與張啓楷上午8時多起，自北興市場展開掃街拜票，沿途與攤商、民眾近距離互動，隨後轉往人潮熱點掃街，爭取市民支持。上午公開行程未安排媒體聯訪，黨內人士透露，重點放在「走進市場、走進社區」，以行動傳達親民形象，沿途直播放送，支持者紛紛喊「阿伯好」，要求與柯文哲合照，柯來者不拒展現親民。

下午重頭戲造勢大會，黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲、張啓楷將同台亮相，率多名中央委員、中央黨部幹部，以及即將接棒不分區立委的黨員，在晶饌婚宴會館舉辦「向鄉親報告」座談會。柯文哲、黃國昌與張啓楷輪番發表談話，說明對嘉義建設爭取成果與民眾黨在中央的政策績效，預料將針對國人關注的台美關稅談判議題，公開闡述民眾黨立場。座談會後，團隊將安排市區車隊掃街，持續加溫選戰。