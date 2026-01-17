快訊

獨／成功嶺天兵慘了！打遊戲太累「站哨偷睡覺」 遭旅長親抓包

跳蚤市場驚見2箱1TB硬碟「只要300元」像磚頭擺置該買嗎？過來人緊張了

聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲傾全黨來嘉壓境挺張啓楷 下午大造勢車掃拚藍白合勝選

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
民眾黨創黨主席柯文哲與張啓楷上午8時多起，自嘉市北興市場展開掃街拜票，沿途與攤商、民眾近距離互動。記者魯永明／翻攝
民眾黨創黨主席柯文哲與張啓楷上午8時多起，自嘉市北興市場展開掃街拜票，沿途與攤商、民眾近距離互動。記者魯永明／翻攝

民眾黨為拉抬徵召提名的嘉義市長參選人、立委張啓楷，創黨主席柯文哲進駐嘉義市「Long Stay」邁入第3周。今天周末傾全黨之力南下，幾乎動員中央層級陣容到嘉市助陣，是提名張啓楷以來「陣仗最大的一天」，展現力拚勝選決心。

2026九合一選舉

造勢行程從上午展開，創黨主席柯文哲與張啓楷上午8時多起，自北興市場展開掃街拜票，沿途與攤商、民眾近距離互動，隨後轉往人潮熱點掃街，爭取市民支持。上午公開行程未安排媒體聯訪，黨內人士透露，重點放在「走進市場、走進社區」，以行動傳達親民形象，沿途直播放送，支持者紛紛喊「阿伯好」，要求與柯文哲合照，柯來者不拒展現親民。

下午重頭戲造勢大會，黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲、張啓楷將同台亮相，率多名中央委員、中央黨部幹部，以及即將接棒不分區立委的黨員，在晶饌婚宴會館舉辦「向鄉親報告」座談會。柯文哲、黃國昌與張啓楷輪番發表談話，說明對嘉義建設爭取成果與民眾黨在中央的政策績效，預料將針對國人關注的台美關稅談判議題，公開闡述民眾黨立場。座談會後，團隊將安排市區車隊掃街，持續加溫選戰。

民眾黨此次大規模動員，陸空戰齊發，除鞏固張啓楷市長選戰基本盤，也希望藉由高密度行程與中央戰力下沉，儘早促成藍白合作在嘉義市成形，為地方選戰創造突破口，力拚在競爭激烈的嘉義市長選舉脫穎而出。

民眾黨創黨主席柯文哲與張啓楷上午8時多起，自嘉市北興市場展開掃街拜票，沿途與攤商、民眾近距離互動。記者魯永明／翻攝
民眾黨創黨主席柯文哲與張啓楷上午8時多起，自嘉市北興市場展開掃街拜票，沿途與攤商、民眾近距離互動。記者魯永明／翻攝
民眾黨創黨主席柯文哲與張啓楷上午8時多起，自嘉市北興市場展開掃街拜票，沿途與攤商、民眾近距離互動。記者魯永明／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲與張啓楷上午8時多起，自嘉市北興市場展開掃街拜票，沿途與攤商、民眾近距離互動。記者魯永明／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲與張啓楷上午8時多起，自嘉市北興市場展開掃街拜票，沿途與攤商、民眾近距離互動。記者魯永明／翻攝
民眾黨創黨主席柯文哲與張啓楷上午8時多起，自嘉市北興市場展開掃街拜票，沿途與攤商、民眾近距離互動。記者魯永明／翻攝

張啓楷 嘉義 柯文哲

延伸閱讀

吳子嘉慘了！直播痛罵柯文哲「雜碎、最大爛貨」 法院判賠10萬元

迎戰超高齡浪潮 張啓楷拋長照3.0在地解方…重塑嘉義全齡城市

綠營蔡易餘初選勝出 藍白合呢？ 嘉縣長選戰外傳接觸這2位

藍白合嘉義市釋誠意 柯文哲與張啓楷拜訪市議員陳家平

相關新聞

柯文哲傾全黨來嘉壓境挺張啓楷 下午大造勢車掃拚藍白合勝選

民眾黨為拉抬徵召提名的嘉義市長參選人、立委張啓楷，創黨主席柯文哲進駐嘉義市「Long Stay」邁入第3周。今天周末傾全...

陳亭妃突破「德意志」謝龍介：賴黨內領導已現跛腳

民進黨台南市長初選結果出爐，立委陳亭妃將代表綠營參選。陳亭妃昨在立法院與林俊憲碰面，並當面請益，她強調民進黨在台南一定會...

藍初選 台中喬不攏 宜蘭採內參全民調

立法院副院長江啟臣、國民黨台中市立委楊瓊瓔均表態爭取提名參選台中市長，國民黨中央昨日召集二人進行協調，但無共識。

2026新北市長戰役…劉和然加速衝刺拚超車 近期將出書

九合一大選在即，國民黨新北市長參選人遲未定，傳藍營內部達成共識，採取不辦初選，要讓有意參選的新北副市長劉和然及北市副市長...

藍台中市長提名協調卡關 楊瓊瓔：初選機制無共識「否認有內參民調」

國民黨內針對台中市長初選機制的競爭白熱化，立委楊瓊瓔表示，雖然會中各方已充分交換意見，但在具體做法上「仍未達成共識」；她...

民調一出即啟動整合 陳亭妃親打每通電話致意：團結比勝負更重要

民進黨台南市長初選由立委陳亭妃勝出，她今天接受「POP撞新聞」專訪時表示，民調公布後，所有聯繫與致意電話，都是她親自一通...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。