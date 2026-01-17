聽新聞
陳亭妃突破「德意志」謝龍介：賴黨內領導已現跛腳

聯合報／ 記者蔡晉宇屈彥辰／台北報導

民進黨台南市長初選結果出爐，立委陳亭妃將代表綠營參選。陳亭妃昨在立法院與林俊憲碰面，並當面請益，她強調民進黨在台南一定會團結。國民黨台南市長參選人、立委謝龍介說，林俊憲在初選落敗，顯示賴清德總統的領導出現初步危機，黨內定於一尊的領導有了破口，這次「德意志」被陳亭妃突破，已有跛腳現象。

昨天外界一度傳出陳亭妃要到林俊憲辦公室拜會，但林俊憲表示「要拜會我怎麼不知道」，後來證實是烏龍，陳亭妃昨也在立法院與林俊憲會面。

陳亭妃表示，有請黨中央安排時間，向賴總統請益，也已聯絡台南市長黃偉哲，就等安排時間，所有該電話連絡的都會積極聯絡，「謝龍介最擔心害怕的一定就是陳亭妃」，因為她要六戰六勝謝龍介。

謝龍介指出，陳亭妃確實贏了五次，但廿多年來，台南有更清廉嗎，台南有更乾淨嗎，台南有更光榮嗎？

謝龍介說，陳亭妃一直在想要選舉怎麼贏，他則是一直要想台南市怎麼贏、市民怎麼贏，要把這麼髒的市政府文化、官商勾結的文化清乾淨，把權力還給市民。

