2026新北市長戰役…劉和然加速衝刺拚超車 近期將出書

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
劉和然近期要準備出書，紀錄自己在新北市服務近40年的公務生涯。圖／翻攝劉和然臉書
劉和然近期要準備出書，紀錄自己在新北市服務近40年的公務生涯。圖／翻攝劉和然臉書

九合一大選在即，國民黨新北市長參選人遲未定，傳藍營內部達成共識，採取不辦初選，要讓有意參選的新北副市長劉和然及北市副市長李四川走協調，人選結果預計農曆年前出爐。目前劉和然正著手記錄自己的公務生涯，並開始撰寫回顧個人成長歷程及在新北市服務近40年的書籍，欲趁提名最後關鍵時刻衝刺拚超車。

劉和然為讓外界更早理解這本書的初衷與情感脈絡，今午在臉書釋出一支前導影片，做為新書問世前的暖身，他想讓市民看見一位行政首長不只是「職務角色」，而是一路走來的生命故事。

影片從劉和然的家鄉彰化縣竹塘鄉出發，他表示那裡有他童年成長記憶，也有形塑他一生價值觀的重要根源，他說自己的父親曾任教職，並擔任過國小主任，長年在教育現場默默付出，對孩子、對社會的責任感，也深深影響了他日後投身公共服務的選擇。

拍攝團隊也走訪劉和然童年時常前往的「闡揚宮」，這是一座侍奉關聖帝君的在地信仰中心，不僅是地方居民的精神寄託，也承載著他成長過程中的生活記憶。

影片中，劉和然的小學同學也現身分享，目前在竹塘經營雜貨店的老同學，回憶記憶中的劉和然是認真、踏實、願意為別人多做一點的人。另也穿插呈現劉和然在新北市政團隊中的歷程，從第一線累積經驗，到副市長的治理責任，也參與城市的轉變。最後強調自己會繼續堅持。

