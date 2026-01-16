藍台中市長提名協調卡關 楊瓊瓔：初選機制無共識「否認有內參民調」

快訊

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
立委楊瓊瓔表示，雖然黨中央台中市長的初選協調會未達成共識；籲黨中央應本著公平、公開、透明原則突破僵局。本報系資料照
國民黨內針對台中市長初選機制的競爭白熱化，立委楊瓊瓔表示，雖然會中各方已充分交換意見，但在具體做法上「仍未達成共識」；她同時澄清，黨中央已證實近期傳出的「內參民調」並非事實，呼籲外界切勿誤信。

針對今日的協調過程，楊瓊瓔坦言各方立場與關切雖已清楚表達，但對於如何執行初選，目前仍有落差；但她強調，自己始終堅持初選必須符合「公平、公開、透明」三原則，這不只是對黨內同志的尊重，更是對台中市民與黨員的責任，但強調初選機制尚未破局。

針對近幾周來部分媒體報導，出現所謂的「台中黨內內參民調」，楊瓊瓔於會後特別指出，國民黨秘書長李乾龍與組發會主委李哲華已在會議中，當面向與會者明確澄清，「黨中央目前並未進行任何台中市長相關的內參民調。」直接否認有內參數據。

楊瓊瓔指出，目前市面上討論的相關數據與來源皆有待釐清，真實性存疑，盼外界不要受誤導，更不應以此作為評斷標準。若初選程序缺乏公信力，不僅容易引發質疑，對黨內團結與後續大選選情，都會造成負面影響，因此，她主張應持續理性溝通，尋求各方最大公約數，而非倉促做出可能引發爭議的決定。

楊瓊瓔呼籲，面對接下來的僵局，黨中央應扮演更積極的角色，以市民利益為優先，協助建立一套具備「程序正義」且能讓各方信服的機制，國民黨唯有團結一致才能爭取支持，在公平的基礎上整合力量，迎接接下來的挑戰。

