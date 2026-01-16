民調一出即啟動整合 陳亭妃親打每通電話致意：團結比勝負更重要

民進黨台南市長初選由立委陳亭妃勝出，她今天接受「POP撞新聞」專訪時表示，民調公布後，所有聯繫與致意電話，都是她親自一通一通撥打，完全不假手他人，因為她深知初選之後最重要的不是勝負，而是團結。

陳亭妃指出，民調出爐後，她第一時間便致電民進黨立委王世堅表達誠摯感謝，感謝王世堅在初選過程中，多次於關鍵時刻站出來力挺，「堅哥在最重要的時候給我支持與提醒，這份情我放在心裡。」這不只是個人情誼，更是對民進黨團結價值的展現。

陳亭妃也透露，隨後立即致電初選對手林俊憲致意與道謝，感謝林俊憲在民調結果公布後第一時間表達力挺與團結立場，今天也在立法院甲動時向林俊憲請益，這是民進黨一直以來的傳統，初選過後站在同一個舞台上，這一點大家都有共識。

陳亭妃表示，已委請民進黨秘書長徐國勇協助安排向黨主席賴清德請益的時間，同時也已拜託台南市長黃偉哲安排正式拜訪行程。不論是在中央或地方，接下來都必須在既有基礎上深化合作，讓台南在面對未來挑戰時更加穩定。

陳亭妃指出，昨天下午她也陸續親自致電台南立委同事及台南市議會民進黨團成員，多數議員皆已接到電話，未能即時聯繫到的對象，後續也會持續致電；同時也已拜託市議會黨團總召協助安排正式拜訪黨團的時間，而立委同事部分，除了先打電話致意，也把握今天立法院甲動的機會，當面致意、請益。

談到接下來的行程規畫，陳亭妃表示，將全力配合黃偉哲即將展開的生肖紅包等市政行程，同時也將啟動「妃妃深度鐵馬37區感恩之行」，用實際行動向一路支持的市民表達感謝，並展現初選過後持續向前、不停下腳步的態度。

陳亭妃指出，民調結果不是終點，而是更大責任的開始，接下來最重要的工作就是整合、穩定、向前走，台南不能內耗，也沒有時間分裂，大家的目標只有一個，就是讓台南更好。