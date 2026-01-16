民進黨已執政17年 「他」登記參選彰化市長：決定承擔大局

民進黨本周受理2026年地方公職人員選舉登記，其中彰化市長與員林市長一度乏人登記，引發地方關注。彰化縣議員黃柏瑜今日下午現身彰化縣黨部，正式登記參選彰化市長。他表示，上週接獲縣黨部及代表民進黨參選彰化縣長的立委陳素月徵詢後，審慎思考，決定承擔大局、站出來參選。

黃柏瑜在爭取連任的彰化縣議員莊陞漢、楊子賢、許雅琳及李成濟陪同下完成登記。他指出，過去彰化市在前市長邱建富與現任市長林世賢帶領下，由民進黨本土執政，為城市發展奠定基礎，希望能延續這段傳承。

黃柏瑜也說，自己去年成為父親，未來孩子將在彰化市成長，讓他更希望為下一代打造更好的生活與成長環境，「不希望彰化市交到不同勢力手中」，他已準備好承擔責任，盼獲得鄉親支持。

民進黨在「全縣首善之區」彰化市，歷經邱建富、林世賢共執政17年，但下屆市長人選始終未定案。黃柏瑜表示，上周在陳素月及彰化縣黨部主委楊富鈞徵詢下，經過深思後決定投入選戰，並認為自己僅一屆縣議員的資歷及年紀，並非劣勢，自己的學經歷及能帶來新的動能。

至於國民黨方面，彰化市長人選同樣尚未拍板。不過，與國民黨關係密切的無黨籍現任市民代表會主席陳文賓，已布局多時。由於彰化市長期呈現藍大於綠的結構，國民黨若未推出人選，恐難以交代。