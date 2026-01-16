傳邱臣遠有意轉戰竹北市長 地方政壇：基層難接受空降人選

新竹市副市長邱臣遠傳出有意轉戰竹北市長，民眾黨前主席柯文哲昨晚也低調回到新竹本命區督軍，引發地方政壇關注。邱昨表示，竹市跟竹北是共同生活圈，選舉議題擇日再跟大家報告，未正面否認傳聞，但新竹縣地方政壇普遍認為，民眾黨「不適合」再派空降人選。

無黨籍新竹縣議員邱靖雅指出，上次民眾黨在竹北市長提名空降人選，後因酒駕事件「無聲消失」，讓支持者失望。她認為邱臣遠是優秀人才，但與地方幾乎沒有任何淵源，尤其總統大選柯文哲在竹北拿到最高票、勝過藍綠，若派出一位大家都不認識、沒有認同感的人，「基層相當不能接受」，呼籲民眾黨不要再推空降、與竹北選民需求不搭嘎（不相關）的人選。

邱靖雅也說，她接到許多民眾黨支持者反映，質疑「中央到底把我們當成什麼？是不是以為只要我們支持民眾黨，不管派誰出來，我們都一定得買單？」她強調，民眾黨並非靠組織動員，而是靠理念，未來任何代表民眾黨參選的人都應符合政治理念與價值，否則「是在侮辱支持者」。她認為黨中央應多看看在竹北深耕的黨內幹部或其他優秀人才，例如林碩彥已深耕7年，提名應回到在地、符合理念與價值的人選。

國民黨新竹縣議員林禹佑表示，民眾黨新竹縣議員、代表及黨部幹部都有不少人長期經營地方，但邱臣遠這幾年根本沒有經營新竹縣各個地方，更不用說竹北，民眾黨黨員票有限，要爭取中間選民、甚至藍軍支持有一定難度，若僅靠政黨基本盤，邱臣遠要獲得地方支持恐怕有限，因此他認為邱臣遠不太適合參選竹北市長。

民眾黨籍新竹縣議員林碩彥表示，民眾黨是公開透明的政黨，無論現任或挑戰者都會依程序進行，但他也坦言，在地聲音可能會有很意外或不理解的感受。他指出，自己深耕竹北7年、歷經多次選戰，為地方累積穩固基礎，竹北市長人選應先在地方達成共識，再由黨提名；黨中央討論竹北市長人選時，應優先傾聽在地聲音，尋求最佳整合模式，讓選舉能順利推動。