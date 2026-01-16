藍宜蘭縣長人選未確定 吳宗憲曝協調會氣氛…拍板2月底前全民調決定

國民黨立委吳宗憲、宜蘭縣議長張勝德等都表態爭取宜蘭縣長選舉提名，國民黨中央今就宜蘭縣長參選人選召開協調會，拍板2月底前，以內參全民調的方式決定出線人選。吳宗憲說，會中「沒有人血壓高或講話大聲」。宜蘭縣黨部主委林明昌稱讚兩位都很驕傲，都同意產生人選後，一定跟民眾黨協調，要打贏選戰。

民眾黨徵召前立委陳琬惠，參選宜蘭縣長。國民黨人選尚待確定，而人選出爐後，是否能完成宜蘭藍白合，也備受矚目。國民黨中央今召集宜蘭縣提名協調小組、吳宗憲、張勝德等，進行協調會。

會後，林明昌表示，協調會非常成功，吳宗憲、張勝德都非常優秀，不論誰出線，絕對全力支持提名的人，大家一定要團結，只有團結才能打贏。

吳宗憲說，剛剛非常融洽，有協調出一個機制，且是在雙方都滿意的情況下，接下來會做全民調。張勝德說，他跟吳宗憲是合作夥伴，不是競爭對手，就民調部分，黨部會再找時間確認，有對比和互比。

林明昌說明，應該是內參民調，2月底前決定人選。民調是在第二次協調時，就細節再討論，預計下周有第二次協調，討論民調公司、方法、題目，協調會非常愉快，黨中央也非常肯定。

吳宗憲接著強調，宜蘭縣是藍營的「模範」初選，會中「沒有人血壓高或講話大聲」，他與張勝德從未攻擊彼此，兄弟登山，各自努力。誰出線，另一位就協助出線的人。

林明昌補充，吳宗憲、張勝德同時同意，如果產生人選，一定和民眾黨的人選共同協調，產生最強人選，代表一定要打贏選戰。