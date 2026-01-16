藍宜蘭縣長人選未確定 吳宗憲曝協調會氣氛…拍板2月底前全民調決定

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委吳宗憲、宜蘭縣議長張勝德等表態爭取宜蘭縣長選舉提名，國民黨中央今就宜蘭縣長參選人選召開協調會，拍板2月底前，以內參全民調的方式決定出線人選。圖／聯合報資料照
國民黨立委吳宗憲宜蘭縣議長張勝德等都表態爭取宜蘭縣長選舉提名，國民黨中央今就宜蘭縣長參選人選召開協調會，拍板2月底前，以內參全民調的方式決定出線人選。吳宗憲說，會中「沒有人血壓高或講話大聲」。宜蘭縣黨部主委林明昌稱讚兩位都很驕傲，都同意產生人選後，一定跟民眾黨協調，要打贏選戰。

2026九合一選舉

民眾黨徵召前立委陳琬惠，參選宜蘭縣長。國民黨人選尚待確定，而人選出爐後，是否能完成宜蘭藍白合，也備受矚目。國民黨中央今召集宜蘭縣提名協調小組、吳宗憲、張勝德等，進行協調會。

會後，林明昌表示，協調會非常成功，吳宗憲、張勝德都非常優秀，不論誰出線，絕對全力支持提名的人，大家一定要團結，只有團結才能打贏。

吳宗憲說，剛剛非常融洽，有協調出一個機制，且是在雙方都滿意的情況下，接下來會做全民調。張勝德說，他跟吳宗憲是合作夥伴，不是競爭對手，就民調部分，黨部會再找時間確認，有對比和互比。

林明昌說明，應該是內參民調，2月底前決定人選。民調是在第二次協調時，就細節再討論，預計下周有第二次協調，討論民調公司、方法、題目，協調會非常愉快，黨中央也非常肯定。

吳宗憲接著強調，宜蘭縣是藍營的「模範」初選，會中「沒有人血壓高或講話大聲」，他與張勝德從未攻擊彼此，兄弟登山，各自努力。誰出線，另一位就協助出線的人。

林明昌補充，吳宗憲、張勝德同時同意，如果產生人選，一定和民眾黨的人選共同協調，產生最強人選，代表一定要打贏選戰。

宜蘭 全民調 張勝德 國民黨 民眾黨 吳宗憲

