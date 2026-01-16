國民黨中央出面協調縣市長參選人 江啟臣盼1月底前決定

快訊

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
國民黨備戰年底九合一選舉，今天開協調會決定參選人，有意角逐台中市長的立法院副院長江啟臣（中）下午到黨中央開協調會，會後他表示可惜沒有共識。記者潘俊宏／攝影
國民黨備戰年底九合一選舉，其中台中市長、宜蘭縣長各出現2人強烈表達參選意願，地方黨部協調未果，今天黨中央出面斡旋協調，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔皆表態參選台中市長，結果對初選機制雙方無共識，江會後表示地方的心聲是希望能在月底確定人選，楊則說要進一步溝通。

2026九合一選舉

江啟臣會後受訪表示，在協調中大家都有充分表達及交換意見，可惜未有共識則比較失望，因為地方基層對國民黨遲遲未產生人選感到焦慮，就像台中市長盧秀燕日前所說，希望黨中央能在1月底確定人選，他支持這樣的方向，至於用什麼方式來決定人選，則尊重黨中央的處理及安排，希望黨中央可以再努力。

楊瓊瓔表示，協調會上她與江啟臣充分交換意見，可是在初選機制上仍無共識，她願再進一步溝通。

國民黨備戰年底九合一選舉，今天開協調會決定參選人，宜蘭縣議長張勝德下午到黨中央開協調會。記者潘俊宏／攝影
江啟臣 楊瓊瓔 國民黨 盧秀燕

