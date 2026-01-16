國民黨中央出面協調縣市長參選人 江啟臣盼1月底前決定
國民黨備戰年底九合一選舉，其中台中市長、宜蘭縣長各出現2人強烈表達參選意願，地方黨部協調未果，今天黨中央出面斡旋協調，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔皆表態參選台中市長，結果對初選機制雙方無共識，江會後表示地方的心聲是希望能在月底確定人選，楊則說要進一步溝通。
2026九合一選舉
江啟臣會後受訪表示，在協調中大家都有充分表達及交換意見，可惜未有共識則比較失望，因為地方基層對國民黨遲遲未產生人選感到焦慮，就像台中市長盧秀燕日前所說，希望黨中央能在1月底確定人選，他支持這樣的方向，至於用什麼方式來決定人選，則尊重黨中央的處理及安排，希望黨中央可以再努力。
楊瓊瓔表示，協調會上她與江啟臣充分交換意見，可是在初選機制上仍無共識，她願再進一步溝通。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言