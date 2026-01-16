快訊

鄉親憂「陳亭妃不好打」？謝龍介喊話不擔心：比她多選過一次市長

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
國民黨立委謝龍介。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影
昨天民進黨台南市長初選結果公布，陳亭妃擊敗林俊憲，國民黨徵召台南市長參選人謝龍介說，很多鄉親好朋友都替他擔心，覺得林俊憲好打，陳亭妃不好打。

2026九合一選舉

謝龍介說，不管誰出線，選戰沒有好打的，尤其是在台南，感謝大家為他打氣，「但請別為我擔心，未來11個月，我有戰略、有戰術、有節奏、有政策。」相較於陳亭妃首次參選市長，「我還比她多選過一次，經驗比她更豐富」。

謝龍介強調，該擔心的不是他，是賴清德，以對他的了解，昨晚可能前天民調夜就不好睡了。因為不但台南鄉親、全國百姓都心知肚明，賴清德偏心林俊憲，去年風災期間，賴清德帶著林俊憲跟前跟後、拍照卡位，還叫亭妃少說點。黨公職民代不顧同志情誼，各種尖酸刻薄、口誅筆伐，什麼背骨、賄選、品行不好都說出口，「比罵我還兇」。

謝龍介說，挺成這樣卻被打臉，這還是在本命區台南市，賴神餘威如今還剩多少？今年大選，全台會不會到處掛出「支持某某某，就是支持賴清德」？「該擔心的，不是我。」

謝龍介 台南 陳亭妃 林俊憲 賴清德

國民黨台中「姐弟之爭」今協調無共識 藍營議員：希望農曆年前決定

國民黨台中市長提名陷入膠著，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔皆有意參選，黨中央今天協調，會後江表示「無共識」，楊也說要進一...

新北市長藍營人選未定 戴錫欽憂：李四川與蘇巧慧差距縮小中

新北副市長劉和然或北市副市長李四川誰批藍營戰袍參選新北市長，還待協調，反觀民進黨新北市長參選人蘇巧慧已勤走地方，國民黨北...

傳邱臣遠有意轉戰竹北市長 地方政壇：基層難接受空降人選

新竹市副市長邱臣遠傳出有意轉戰竹北市長，民眾黨前主席柯文哲昨晚也低調回到新竹本命區督軍，引發地方政壇關注。邱昨表示，竹市...

藍宜蘭縣長人選未確定 吳宗憲曝協調會氣氛…拍板2月底前全民調決定

國民黨立委吳宗憲、宜蘭縣議長張勝德等都表態爭取宜蘭縣長選舉提名，國民黨中央今就宜蘭縣長參選人選召開協調會，拍板2月底前，...

鄉親憂「陳亭妃不好打」？謝龍介喊話不擔心：比她多選過一次市長

昨天民進黨台南市長初選結果公布，陳亭妃擊敗林俊憲，國民黨徵召台南市長參選人謝龍介說，很多鄉親好朋友都替他擔心，覺得林俊憲...

綠營台南市長初選激情過後 林俊憲再發文致謝：這份責任不會動搖

民進黨台南市長初選激情過後，立委林俊憲今天在臉書貼文再度向支持者表達衷心感謝。他指出，過去這段時間收到鄉親的鼓勵與支持訊...

