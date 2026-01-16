聽新聞
鄉親憂「陳亭妃不好打」？謝龍介喊話不擔心：比她多選過一次市長
昨天民進黨台南市長初選結果公布，陳亭妃擊敗林俊憲，國民黨徵召台南市長參選人謝龍介說，很多鄉親好朋友都替他擔心，覺得林俊憲好打，陳亭妃不好打。
2026九合一選舉
謝龍介說，不管誰出線，選戰沒有好打的，尤其是在台南，感謝大家為他打氣，「但請別為我擔心，未來11個月，我有戰略、有戰術、有節奏、有政策。」相較於陳亭妃首次參選市長，「我還比她多選過一次，經驗比她更豐富」。
謝龍介強調，該擔心的不是他，是賴清德，以對他的了解，昨晚可能前天民調夜就不好睡了。因為不但台南鄉親、全國百姓都心知肚明，賴清德偏心林俊憲，去年風災期間，賴清德帶著林俊憲跟前跟後、拍照卡位，還叫亭妃少說點。黨公職民代不顧同志情誼，各種尖酸刻薄、口誅筆伐，什麼背骨、賄選、品行不好都說出口，「比罵我還兇」。
謝龍介說，挺成這樣卻被打臉，這還是在本命區台南市，賴神餘威如今還剩多少？今年大選，全台會不會到處掛出「支持某某某，就是支持賴清德」？「該擔心的，不是我。」
