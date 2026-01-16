國民黨台中「姐弟之爭」今協調無共識 藍營議員：希望農曆年前決定

國民黨台中市長提名陷入膠著，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔皆有意參選，黨中央今天協調，會後江表示「無共識」，楊也說要進一步溝通。國民黨台中議員表示，希望最慢在農曆年前提名，到春節還有1個月，趕快決定才能搭配地方議員提名。

國民黨中央今天邀請江啟臣、楊瓊瓔在中央黨部協調。會後江啟臣表示，僅交換意見，並未達成共識，他比較失望、遺憾，希望月底前確定人選，用何種方式都尊重黨中央安排；楊瓊瓔說，有共識，大家都有充分表達意見，但對初選機制沒有達成共識，她願意進一步溝通，靜待黨中央安排第二次協調。

國民黨台中市議會黨團書記長李中表示，站在地方議員立場，希望中央盡快作業，如果沒辦法像市長盧秀燕希望的在1月底前確定，最好在農曆年、也就是2月中前確定提名人選，年後確定現任議員的提名，才有利地方選舉，8年前盧與江啟臣競爭黨內初選，也是在農曆年前完成。

李中認為，若要顧及黨內團結和諧，最好採用不公開的內參民調，定一個時間段，時間到後江、楊各自知道民調數字就好，誰輸誰贏心裡有數；如果要用公開民調，就是遵循8年前盧秀燕與江啟臣的初選模式，也不是不行，但希望越快越好，離過年還有1個月，時間上完全可行。

至於初選要採用何種方式，內參民調、全民調或者一定比例的黨員票，李中說，應該要由2名有意參選的人自行約定，甚至民調公司要請哪家來做，都應該由當事人自己商量，基層只盼望趕快訂出確切的時間。