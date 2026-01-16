民眾黨竹北市長布局曝光 林碩彥：3月後決定提名方向

新竹市副市長邱臣遠外傳有意願轉戰竹北市長，民眾黨前主席柯文哲昨晚也低調回到新竹本命區督軍。民眾黨新竹黨部前副主委林碩彥指出，柯文哲召開會議時，並未提及竹北市長人選，但黨內已開放有意參選者向黨中央報名，竹北市長人選統一由黨中央提名決定。

林碩彥說，約2周前民眾黨中央到新竹開會時曾提到，竹北市長若有人有意參選可先報名，他也已在2周前完成黨內報名，因屬黨內初選程序，未在臉書對外宣布。他表示，不清楚邱臣遠是否報名，但依黨內規畫，「竹北市長人選」仍要由黨中央決定。

至於民眾黨新竹縣長人選布局，林碩彥說，縣長目前沒聽到有人有意願，並稱黨內對竹北市長一役已有共識，民眾黨一定會推出人選。他也提到，黨中央規畫約3月後再決定竹北市長提名方向，若有兩位以上報名才會進入初選，若僅一人報名，基本上統一提名方式處理。

另對外界詢問黨內若有空降人選投入竹北市長選戰是否造成反彈，林碩彥表示，感謝黨看見新竹縣經營地方有成，民眾黨是公開透明政黨，無論現任或挑戰者都會依程序進行；但他也坦言，在地聲音可能會有很意外或不理解的感受。

林碩彥強調，自己自2019年加入民眾黨後，曾參選立委及議員，2024年也負責新竹縣總統大選選戰執行，投入地方耕耘7年多，認為若黨內有竹北市長人選，理應先與在地溝通，評估最佳勝選模式。

據了解，竹北市為竹縣最大票倉，掌握豐富資源，被視為兵家必爭之地，各方人馬早已磨刀霍霍、提前卡位。藍營方面，竹北市民代表會主席林啟賢、新生代戰將、曾以第3高票當選的林禹佑，以及「科技奶爸」吳旭智都是潛在人選。

民眾黨則傳出新竹市副市長邱臣遠、國家治理學院主任翟本喬，以及深耕地方7年的新竹縣議員林碩彥，都有意爭取竹北市長門票。另無黨籍邱靖雅也被點名。

藍營人士透露，若藍白合有合作空間，將視民眾黨端出何種人選再進一步協商，找出最有勝算的共推人選。同時也強調，藍營內部同樣各自爭取提名，若最終走向藍白共推，仍需先在藍營內整合出候選人，再與民眾黨協商拍板。