派誰選台中市長？藍營協調無共識 楊瓊瓔：願再溝通

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委楊瓊瓔。圖／聯合報資料照
立法院副院長江啟臣國民黨台中市立委楊瓊瓔均表態爭取提名參選台中市長，國民黨中央今召開協調會，但尚無人選共識。楊瓊瓔表示，她與江啟臣有充分交換意見，在初選機制上仍無達成共識；是否能接受「黨員3成，全民調7成」的模式，她說，這還不確定，願再進一步溝通。

2026九合一選舉

民進黨確定由立委何欣純角逐台中市長，國民黨尚不確定。江啟臣、楊瓊瓔等都表態爭取提名參選台中市長，國民黨今召開協調會，盼解決人選問題。

楊瓊瓔表示，今天感謝黨中央協調，有充分交換意見，但在初選機制上仍無達成共識，堅持公平、公開、透明，這是對市民跟黨員的基本尊重，為了避免影響黨的團結，願再進一步的溝通，尋求最大的共識，也希望黨中央能夠協助，確保程序正義，能以團結的姿態迎接挑戰，因為市民利益永遠是第一。

楊瓊瓔表示，台中市長盧秀燕表示希望1月底確定人選。楊瓊瓔說，尊重黨中央，方式部分就留待黨中央通知，第二次協調時，也願進一步協調，最大的目標就是國民黨一定要以團結的姿態迎接挑戰，迎接勝利。

針對初選模式如何，楊瓊瓔表示，在於黨中央所提出，經中常會通過的方案，尊重黨中央；被問是否為「黨員3成，全民調7成」的模式，她說，這還不確定，接著她再次強調團結，所以願再進一步溝通；至於是否可接受全民調，她重申，要等第二次的協調，大家再來溝通。

楊瓊瓔 國民黨 江啟臣 何欣純 盧秀燕 台中

