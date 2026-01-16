派誰選台中市長？藍營協調無共識 楊瓊瓔：願再溝通

立法院副院長江啟臣、國民黨台中市立委楊瓊瓔均表態爭取提名參選台中市長，國民黨中央今召開協調會，但尚無人選共識。楊瓊瓔表示，她與江啟臣有充分交換意見，在初選機制上仍無達成共識；是否能接受「黨員3成，全民調7成」的模式，她說，這還不確定，願再進一步溝通。

民進黨確定由立委何欣純角逐台中市長，國民黨尚不確定。江啟臣、楊瓊瓔等都表態爭取提名參選台中市長，國民黨今召開協調會，盼解決人選問題。

楊瓊瓔表示，今天感謝黨中央協調，有充分交換意見，但在初選機制上仍無達成共識，堅持公平、公開、透明，這是對市民跟黨員的基本尊重，為了避免影響黨的團結，願再進一步的溝通，尋求最大的共識，也希望黨中央能夠協助，確保程序正義，能以團結的姿態迎接挑戰，因為市民利益永遠是第一。

楊瓊瓔表示，台中市長盧秀燕表示希望1月底確定人選。楊瓊瓔說，尊重黨中央，方式部分就留待黨中央通知，第二次協調時，也願進一步協調，最大的目標就是國民黨一定要以團結的姿態迎接挑戰，迎接勝利。

針對初選模式如何，楊瓊瓔表示，在於黨中央所提出，經中常會通過的方案，尊重黨中央；被問是否為「黨員3成，全民調7成」的模式，她說，這還不確定，接著她再次強調團結，所以願再進一步溝通；至於是否可接受全民調，她重申，要等第二次的協調，大家再來溝通。