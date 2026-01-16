藍台中市長人選協調觸礁 江啟臣遺憾：基層焦慮不能再拖

立法院副院長江啟臣、國民黨台中市立委楊瓊瓔均表態爭取提名參選台中市長，國民黨中央今召開協調會，江啟臣會後受訪表示遺憾，今天仍無共識，用什麼公正方式決定，充分尊重黨中央。他也說，不能一直拖，1月底定人選，對於基層、社會廣大期待、支持者才是交代。

民進黨已確定推派立委何欣純參選台中市長，國民黨尚無確定人選。江啟臣、楊瓊瓔等都表態爭取提名參選台中市長，國民黨今召開協調會，盼解決人選問題。

江啟臣會後受訪表示，他在會中充分表示，地方、基層對目前國民黨台中市長參選人選尚未底定焦慮不安，期待中央能趕快確定人選。台中市長盧秀燕日前接受採訪時也提到，希望黨中央能夠在1月底定人選，他在會中有提到支持這樣的方向，至於用什麼樣公平、公正的方式來決定人選，充分尊重黨中央的處理跟安排。

江啟臣表示，較遺憾的是今天仍無共識，要請黨中央再努力。楊瓊瓔可能希望還要再協調、開會。被問是否希望直接徵召，他表示，他是說因為基層焦慮不安，大家希望趕快確定人選，他也充分理解、支持，贊同盧秀燕的觀點跟主張，建議黨中央在1月以前能底定人選 ，至於用什麼公平、公正的方式，黨中央很有經驗，充分尊重黨中央，這是他的意見。

江啟臣強調，問題是，總是不能一直拖，1月底定人選，對於基層、社會廣大期待、支持者才是交代。