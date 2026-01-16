快訊

藍台中市長人選協調觸礁 江啟臣遺憾：基層焦慮不能再拖

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院副院長江啟臣。圖／聯合報系資料照片
立法院副院長江啟臣。圖／聯合報系資料照片

立法院副院長江啟臣國民黨台中市立委楊瓊瓔均表態爭取提名參選台中市長，國民黨中央今召開協調會，江啟臣會後受訪表示遺憾，今天仍無共識，用什麼公正方式決定，充分尊重黨中央。他也說，不能一直拖，1月底定人選，對於基層、社會廣大期待、支持者才是交代。

2026九合一選舉

民進黨已確定推派立委何欣純參選台中市長，國民黨尚無確定人選。江啟臣、楊瓊瓔等都表態爭取提名參選台中市長，國民黨今召開協調會，盼解決人選問題。

江啟臣會後受訪表示，他在會中充分表示，地方、基層對目前國民黨台中市長參選人選尚未底定焦慮不安，期待中央能趕快確定人選。台中市長盧秀燕日前接受採訪時也提到，希望黨中央能夠在1月底定人選，他在會中有提到支持這樣的方向，至於用什麼樣公平、公正的方式來決定人選，充分尊重黨中央的處理跟安排。

江啟臣表示，較遺憾的是今天仍無共識，要請黨中央再努力。楊瓊瓔可能希望還要再協調、開會。被問是否希望直接徵召，他表示，他是說因為基層焦慮不安，大家希望趕快確定人選，他也充分理解、支持，贊同盧秀燕的觀點跟主張，建議黨中央在1月以前能底定人選 ，至於用什麼公平、公正的方式，黨中央很有經驗，充分尊重黨中央，這是他的意見。

江啟臣強調，問題是，總是不能一直拖，1月底定人選，對於基層、社會廣大期待、支持者才是交代。

