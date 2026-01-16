綠營台南市長初選激情過後 林俊憲再發文致謝：這份責任不會動搖

民進黨台南市長初選激情過後，立委林俊憲今天在臉書貼文再度向支持者表達衷心感謝。他指出，過去這段時間收到鄉親的鼓勵與支持訊息眾多，雖無法逐一回覆，但每一份關心與加油都已深刻放在心中，並成為持續前進的重要力量。

林俊憲強調，民進黨的初選制度走過多年歷程，是台灣民主發展中最重要、也最珍貴的實踐之一。身為一名入黨30年的民進黨員，始終相信這套制度的價值，也會繼續堅守並守護共同珍惜的民主精神。

他表示，今日一早仍照常進入立法院，參與法案審查，履行立法委員職責，台南需要，國家也需要立法者持續監督施政、守護人民權益。「這份責任，不會因初選結束而動搖。」。

對於未來，他承諾將一步一腳印，持續為台南打拚、為民發聲。他強調對家鄉的愛始終如一，從未改變。林俊憲也呼籲支持者持續並肩前行，共同努力讓台南更好。