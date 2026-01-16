聽新聞
0:00 / 0:00
新北市長藍營人選未定 戴錫欽憂：李四川與蘇巧慧差距縮小中
新北副市長劉和然或北市副市長李四川誰批藍營戰袍參選新北市長，還待協調，反觀民進黨新北市長參選人蘇巧慧已勤走地方，國民黨北市黨部主委戴錫欽今坦言，李四川民調確實領先，但因為還沒整合完成，與蘇巧慧差距縮小中。
2026九合一選舉
戴錫欽今上「品觀點-觀點芹爆戰」節目指出，縣市年底選舉愈早整合愈好，讓藍白共同推薦、支持勝選最高人選，新北市長這戰，他幾周前跟黨中央初步交換意見，劉和然、李四川整合後，再跟民眾黨整合。
他說，很多地方團體、社會頭人等，不是都非藍即綠，他現在跑很多場合都看到行政院前院長蘇貞昌，連帶要拉抬蘇巧慧選情，很多中間選民確實沒有非蘇巧慧不可，但如果三顧茅廬下，看在蘇老縣長的面子，原本喜歡李四川的人可能就轉向，國民黨必須積極整合。
「對藍白合很有信心，各縣市也不太會三腳督。」戴錫欽說，當然希望整合最強人選，但是整合太晚，會錯失勝選機會，地方會無奈焦慮，例如整合過程中被綠營挖牆腳，都有可能發生，李四川目前確實領先，但因為還沒整合完成 與蘇巧慧差距縮小。
他說，因為到處都是蘇巧慧看板，綠營小雞們也黏著蘇爭取曝光，「川伯」卻還沒發揮母雞效應，當然藍營小雞會焦慮。
綠營已放出劉和然超越李四川、黃國昌民調等風聲，他說，對民進黨來講當然三腳督最好選擇，如同1994年北市長選舉，由民進黨籍陳水扁當選，他要呼籲藍白支持者，不要被民進黨見縫插針，呼籲藍白領導者，要做更積極的事，讓支持者看到未來希望，整合誠意。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言