新北市長藍營人選未定 戴錫欽憂：李四川與蘇巧慧差距縮小中

新北副市長劉和然或北市副市長李四川誰批藍營戰袍參選新北市長，還待協調，反觀民進黨新北市長參選人蘇巧慧已勤走地方，國民黨北市黨部主委戴錫欽今坦言，李四川民調確實領先，但因為還沒整合完成，與蘇巧慧差距縮小中。

戴錫欽今上「品觀點-觀點芹爆戰」節目指出，縣市年底選舉愈早整合愈好，讓藍白共同推薦、支持勝選最高人選，新北市長這戰，他幾周前跟黨中央初步交換意見，劉和然、李四川整合後，再跟民眾黨整合。

他說，很多地方團體、社會頭人等，不是都非藍即綠，他現在跑很多場合都看到行政院前院長蘇貞昌，連帶要拉抬蘇巧慧選情，很多中間選民確實沒有非蘇巧慧不可，但如果三顧茅廬下，看在蘇老縣長的面子，原本喜歡李四川的人可能就轉向，國民黨必須積極整合。

「對藍白合很有信心，各縣市也不太會三腳督。」戴錫欽說，當然希望整合最強人選，但是整合太晚，會錯失勝選機會，地方會無奈焦慮，例如整合過程中被綠營挖牆腳，都有可能發生，李四川目前確實領先，但因為還沒整合完成 與蘇巧慧差距縮小。

他說，因為到處都是蘇巧慧看板，綠營小雞們也黏著蘇爭取曝光，「川伯」卻還沒發揮母雞效應，當然藍營小雞會焦慮。