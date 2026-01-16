關稅談判落定 戴錫欽示警：鄭麗君或卓榮泰選北市長可能性提升中

快訊

聯合報／ 記者李承穎／台北即時報導
行政院副院長鄭麗君（中）、政委楊珍妮（左）、駐美代表俞大㵢（右），台灣時間16日上午在美國舉行記者會，說明台美關稅貿易談判結果。圖／取自駐美代表處臉書
台灣對美關稅調降為15%且不疊加，國民黨北市黨部主委戴錫欽今表示，隨關稅談判結果，加上中央和立法院還在對峙中，民進黨徵召行政院副院長鄭麗君或行政院長卓榮泰參選台北市長可能性提升中，市長蔣萬安要小心謹慎面對。

民進黨參選北市長人選未定，率團赴美談判關稅的鄭麗君等人多次被點名，戴錫欽今上「品觀點-觀點芹爆戰」節目指出，對民進黨來講，想拿回來艱困選區台北市，也必須帶動議員基層選舉，不能完全放掉。

戴錫欽說，他之前就說過民進黨立委王世堅不會選，「堅哥」不是講一套做一套的人，是發自內心，但其他之前浮出人選，都不足以威脅蔣萬安。

他認為，隨著關稅談判結果，加上中央和立法院還在對峙中，鄭麗君、卓榮泰徵召機會可能性提升當中，兩人都有一定能量，尤其鄭也沒太多負面，可能用對美關稅談判包裝，或是用溫文儒雅形象打動選民。

他說，卓榮泰這段時間擔任閣揆，行政立法互幹全部帶來北市戰場，例如說，藍白有多惡劣，讓綠營支持者團結 ，鐵板就難以鬆動，這兩人蔣萬安都要小心面對。

行政院長卓榮泰（右）、副院長鄭麗君（左）。本報資料照片
