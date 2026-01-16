國民黨主席鄭麗文分析下屆4縣市長藍白合選情：百分之百信心
國民黨主席鄭麗文今天參加桃園黨慶活動時受訪，她表示，民進黨高雄、台南市長選舉完成提名，國民黨之前也已提名高雄柯志恩、台南謝龍介，兩黨市長提名人選確定後，等於選舉正式起跑。
2026九合一選舉
鄭麗文也表示藍、白合目前都按照既定行程積極推動，國民黨會先黨內協調，今天中央黨部會協調宜蘭縣長、台中市長提名人選，正式人選產生後，會循兩黨的平台與協商模式協商，透過公開程序產生藍白共推人選。
鄭麗文強調國民黨對柯志恩、謝龍介都有百分之百的信心，柯、謝兩人不但問政品質一流、專業認真一流，地方深耕更是全心全意，可以感受到南台灣民眾民心思變、民氣可用，希望年底順利翻轉，為南台灣帶來新的陽光與希望。
鄭麗文說，謝龍介向她表達100%高度信心與勝選決心，事實上上一次選舉只差一點點，若不是外界聽信非常嚴重偏差的民調，現在台南市長已是謝龍介。這一次學聰明了，謝龍介的起點也不一樣，拜訪、輔選過程，謝龍介、議員都感受到民眾熱情，與過去完全不同，因此深具信心和抱著必勝的決心。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言