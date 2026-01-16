前縣長翁金珠陪外甥女登記 「改母姓」參選縣議員卡關

民進黨下屆地方公職選舉提名今日截止登記，彰化縣前縣長翁金珠上午陪同外甥女翁慧玟前往縣黨部登記參選縣議員，引起地方關注。不過，翁慧玟近日改名，與黨證登記姓名不符，當場無法完成作業，家人緊急申請更正，預計北上取回黨證，力拚下午5點前補件完成登記。

71年次的翁慧玟曾赴紐西蘭求學，現為美語老師，原名曾于倢，原從父姓，近期改從母姓並更名為「翁慧玟」，以「翁金珠服務團隊」名義投入選戰。她表示，改名是希望延續阿姨長年服務地方的理念，爭取選民支持；從小跟著翁金珠參與政治活動，也曾在競選總部擔任助理，盼獲得選民給予機會。

翁金珠指出，外甥女家庭生活單純，由母親與阿嬤帶大，一路看著她成長，過去未曾想過她會投身政治，這回主動表態參選，展現翁家年輕世代的勇氣。外甥女一句「希望有機會像三阿姨一樣服務彰化縣民」，讓她決定陪同登記、全力支持；同時也提醒，政治路艱辛，從初選到正式選舉都是硬仗，必須堅守精神與理念。

民進黨彰化縣黨部說明，翁慧玟因改名與黨證資料不符，建議重新申請黨證以免影響後續執委會審查，翁慧玟團隊已啟程北上辦理，將把握時間完成程序。

若翁慧玟投入，將讓彰化縣議員一選區選情更加熱鬧，第一選區現有13席，下屆將減為12席，競爭激烈。現任民進黨籍議員包括莊陞漢、李成濟、楊子賢、許雅琳、黃柏瑜，另有彰化市長林世賢、芬園鄉長林世明表態轉戰。