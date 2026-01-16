聽新聞
柯志恩對戰賴瑞隆 準備面對狼群圍攻不再當「善良淑女」
民進黨高雄市長黨內初選落幕，立委賴瑞隆將披戰袍出戰國民黨柯志恩。柯志恩表示，這次高雄相較台南沒有刀刀見骨，但檯面下也是暗潮洶湧、競爭激烈；以新潮流的狠勁不會輕放高雄這一仗，她已經做好面臨狼群圍攻、暗箭亂射的心理準備，所以不能再當「善良的淑女」。
2026九合一選舉
柯志恩今早在院會遇到剛結束初選民進黨立委賴瑞隆及許智傑，彼此都展現風度握手致意，柯志恩還跟他們說一聲「辛苦了」。
柯志恩發文指出，這次高雄相較台南沒有刀刀見骨，但檯面下也是暗潮洶湧、競爭激烈。雖然台南初選結果讓「德意志」受挫，但以民進黨和新潮流的狠勁，絕不會輕鬆放過高雄這一仗。
柯志恩表示，很多人提醒她，過去國民黨在選舉過程吃了許多悶虧，因此千萬不要相信君子之爭，「我心中有數，也做好直球對決的應戰準備」。今天暫時「先禮後兵」，她即將面臨狼群圍攻、暗箭亂射，「不能再當善良的淑女！」
