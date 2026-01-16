【重磅快評】「德意志」破口讓林俊憲漏接陳亭妃電話？

民進黨台南市長初選結果揭曉，陳亭妃力壓賴清德子弟兵林俊憲，「德意志」出現破口。林俊憲雖在第一時間聲明將全力支持陳亭妃，團結向前，不過，陳亭妃在臉書稱已與林通上電話，相約今天在立法院當面請益，林今天一早卻說「陳亭妃要拜會，我怎麼不知道？」外界不禁好奇，妃憲大戰難道還沒落幕？

在總統賴清德全面力挺下，林俊憲仍吃下初選敗仗，對林是一大打擊，也讓賴臉上無光。但外界普遍認為，民進黨的DNA是初選刀刀見骨，初選後一致團結對外，昨天初選結果出爐，劇本也是照著走，林受訪也表達接受初選結果，呼籲支持者不要失望，要團結努力讓台南成為守護台灣民主自由最重要的堡壘。

林俊憲說得漂亮，讓綠營支持者吃下定心丸，賴清德的本命區應不致於因妃憲大戰而「淪陷」。但初選才過一晚，府城團結的氛圍丕變，陳亭妃稱已與林通上電話，相約今天當面請益，林卻說「我怎麼不知道？」，兩人顯然沒先套好招，陳說通上電話約當面請益，林卻說不知道，即使圈外人也可以看出不尋常，難道妃憲裂痕已難縫合？兩人最終只是「貌合神離」？

林俊憲受訪公開表示「陳亭妃要拜會，我怎麼不知道？」顯然是刻意的演出。今早他在立院被堵訪時先問媒體「誰要拜會我？」，被告知是陳亭妃說要來拜會後，他接道「我怎麼不知道」，沒有人通知他；至於是否會和陳亭妃會面，林說，黨團會議陳亭妃應該要來。

林俊憲對媒體訪的「明知故問」洩漏了幾個問題。一是，陳亭妃的電話到底打了有沒有？林俊憲有沒有接通？如果陳亭妃有打電話，林俊憲沒接到，而是助理接電話，難道會漏未告知？常理而言，助理有膽子敢不告知嗎？

林俊憲沒照民進黨的團結劇本演出，一路力挺林俊憲的台南市黨部主委、立委郭國文的說詞更耐人尋味。他說初選已翻頁，民進黨會積極面對國民黨對手謝龍介；但被問到陳亭妃是否有致電？郭竟稱他發現已經漏接，但他們有機會在立院隨時可以見面，隨時可以溝通。但林俊憲、郭國文都漏接陳亭妃電話，這會不會太巧合？

如果林俊憲沒接到陳亭妃的電話，或助理接電話沒有告知，那已經很離譜了；郭國文是黨部主委，承擔輔選重任，怎麼也這麼剛好漏接陳的電話？難道台南的手機訊號一向都這麼差？更有意思的是，陳亭妃已是民進黨台南市長提名人，郭國文是主委，漏接陳亭妃的電話，難道不回CALL嗎？

郭國文說，有機會在立院隨時可以見面，隨時可以溝通，陳亭妃要拜會林俊憲，讓林自己去面對。這話固然沒錯，目前是立院會期期間，林、陳也必然會碰頭，但連打電話都那麼難接通，在立院的踫頭也只是演給媒體看。上午民進黨立院黨團兩人果然碰面，陳亭妃的「當面請益」變成「有握手、給一些鼓勵」，要說什麼很自然，終究騙不過明眼人。