陳亭妃擊敗林俊憲出線 謝龍介：賴總統黨內領導已現破口

民進黨立委陳亭妃出線參選台南市長，此次為陳亭妃第6次對戰國民黨立委謝龍介，喊話要「連贏6次」。謝龍介今受訪表示，陳亭妃一直在想自己要怎麼贏，「我是一直要想台南市怎麼贏、市民怎麼贏」，他也指出賴清德總統已出現跛腳現象。

陳亭妃在民進黨內初選出線，代表民進黨參選台南市長。今有媒體詢及，賴清德總統在台南是否無法貫徹「德意志」，謝龍介表示，顯示總統的領導出現了初步危機，就是在黨內定於一尊的領導有點破口。這次「德意志」被陳亭妃突破，但賴總統定於一尊的領導是否已有破口，這點有待觀察。

謝龍介認為，賴清德還是會審時度勢，賴清德不容任期第一屆裡就出現跛腳，但在黨內現已有跛腳現象，破口已經出來。

針對陳亭妃喊出要連六戰，謝龍介說，他第一次選舉就贏她800多票，但因婦女保障名額制，所以她上；她贏了5次，但20多年來，台南有更清廉嗎？台南有更乾淨嗎？台南有更光榮嗎？

謝龍介喊話陳亭妃，表示「妳是一直在想妳要怎麼贏，我是一直要想台南市怎麼贏、市民怎麼贏。所以我才說我只做4年，我用4年的時間來為這個城市貢獻」。他強調，他要把這麼髒的市政府文化、官商勾結的文化清乾淨，再把這個權力還給台南市民，「我一直在想讓台南市贏、台南市民贏；陳亭妃一直想她要再贏一次。我們是不一樣的。」