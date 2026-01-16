立院碰面林俊憲 陳亭妃：台南團結沒有問題

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨台南市長黨內初選出爐，由立委陳亭妃過關將獲得獲民進黨提名參選，媒體詢問賴清德態度，立委陳亭妃（圖）表示，「一定，主席一定會全力支持」。記者陳正興／攝影
民進黨台南市長初選昨落幕，民進黨立委陳亭妃以2個百分點的些微差距出線，擊敗同黨立委林俊憲。兩人今天上午在民進黨立院黨團大會碰面，陳亭妃會後表示，立法院甲動大家就會碰到，很直接、自然，很感謝林俊憲，剛剛也有握手，給一些鼓勵，大家團結一致，台南團結沒有問題。

陳亭妃表示，團結沒有問題，她昨天下午就致電台南立委同僚、台南議會黨團，大部分都有接到，也拜託一起並肩作戰，年底2026市長、議員並肩作戰，要把台南選票衝到最大，2026要贏、議員要全壘打，這是最重要的。

關於是否會到林俊憲辦公室拜訪？陳亭妃說，這好像搞得太尷尬了吧？昨天林俊憲也都表達了，就很自然，大家在台南目標一致，打贏2026，才能成為2028賴清德總統連任最大底氣，一定要讓賴總統得票贏過2024年，這是大家共同目標。

陳亭妃也說，有請黨中央安排時間，向賴清德總統請益，也已經聯絡台南市長黃偉哲，就等安排時間，所有該電話連絡的都會積極聯絡；國民黨台南市長參選人謝龍介最擔心害怕的一定就是陳亭妃，因為她要六戰六勝謝龍介。

