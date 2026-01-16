影／贏得台南市長黨內初選 陳亭妃：主席一定支持
民進黨台南市長黨內初選出爐，由立委陳亭妃過關將獲得獲民進黨提名參選，上午傳出陳亭妃有意拜訪初選對手對手林俊憲一事，陳亭妃表示雙方並無所謂「拜會」問題，僅是事前電話聯絡後確認今天都在立法院中興大樓，自然碰面、順勢交流，「大家不要把事情搞得太特別」。陳亭妃重申，自己在臉書上的說明已相當清楚，未提及正式拜會辦公室一事，也呼籲外界勿過度解讀。與林俊憲兩人也在黨團會議上握手致意，林表示，大家團結一致，陳亭妃也請大家不用擔心，台南一定是團結一致的。對媒體詢問主席賴清德會否支持一事，陳亭妃回應，「一定，主席一定會全力支持」，主席賴清德希望看到2026台南大勝、台灣大勝。
