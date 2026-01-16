決戰中台灣！江啟臣平常心大甲發春聯 今赴黨中央交鋒楊瓊瓔

快訊

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
國民黨今天中午12時將在黨中央舉行台中市長提名人選第一次協調小組會議，立委江啟臣清晨就在大甲第二公有零售市場發放春聯，面對媒體提問是否有信心時，強調自己以平常心看待，立委楊瓊瓔則說，尊重黨中央的規劃，希望透過公正、公平、透明的制度進行。

據了解，國民黨黨中央的台中市長提名人選協調會，將邀請江啟臣與楊瓊瓔參與討論整合方式，對於是否採「台中模式」，以黨內民調為依據決定人選，若協調不成再啟動正式初選；江啟臣與楊瓊瓔均確認出席。

江啟臣表示， 他平常心看待，所以早上還是到大甲、外埔兩地，發春聯並向鄉親拜個早年，尤其大甲城隍廟是守護地方、守護城市很重要的神明，明天慶祝大甲威靈公聖誕，所以提早來跟祂祝壽，祈求城隍爺可以來照顧地方發展，守護所有的鄉親。

江並說，台中市的未來，要靠大家一起來努力，因此如何延續盧秀燕市長過去七年多打下的基礎，讓國民黨可以繼續在台中執政，繼續為市民服務，才是國民黨要共同努力的目標。

楊瓊瓔則指出，對於台中市長初選的方式與時程，完全尊重黨中央的規劃，並透過公正、公平、透明的制度進行，這才是凝聚力量、找出最能代表民意人選的正途；她同時也會持續以實際行動走遍台中、爭取市民認同，並願意接受所有制度性的檢驗。

