聽新聞
0:00 / 0:00
陳亭妃稱已通電話相約今天當面請益 林俊憲：我怎麼不知道
民進黨台南市長初選結果出爐，民進黨立委陳亭妃勝過民進黨立委林俊憲的58.1%，將代表民進黨參選。陳亭妃昨在臉書表示，她與林俊憲已通上電話，相約今天在立法院當面請益。不過，林俊憲今早受訪時說，陳亭妃要拜會，「我怎麼不知道」。
2026九合一選舉
陳亭妃昨天在臉書表示，她要真心感謝林俊憲在第一時間的力挺。陳亭妃更透露，雙方已通上電話，相約今天在立法院當面請益，未來市政藍圖中，一定會納入俊憲的重要政見，一起為台南想得更遠、走得更穩。
不過，林俊憲今天在立院受訪時先問，「誰要拜會我？」當了解是陳亭妃說要來拜會後，林俊憲說，「我怎麼不知道」，沒有人通知他；至於是否會和陳亭妃會面，林俊憲說，黨團會議陳亭妃應該要來。
力挺林俊憲的民進黨立委郭國文則說，初選競爭已經翻頁，民進黨會積極面對這一局，整個政略上分工會好好處理國民黨對手謝龍介。
被問到陳亭妃是否有致電，郭國文說，他發現已經漏接，有機會在立院隨時可以見面，隨時可以溝通。至於陳亭妃要拜會林俊憲，郭國文說，讓林俊憲自己去面對，二人需要私下的對話。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言