陳亭妃稱已通電話相約今天當面請益 林俊憲：我怎麼不知道

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委陳亭妃（右）初選力壓林俊憲，將代表民進黨參選2026台南市長。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委陳亭妃（右）初選力壓林俊憲，將代表民進黨參選2026台南市長。圖／聯合報系資料照片

民進黨台南市長初選結果出爐，民進黨立委陳亭妃勝過民進黨立委林俊憲的58.1%，將代表民進黨參選。陳亭妃昨在臉書表示，她與林俊憲已通上電話，相約今天在立法院當面請益。不過，林俊憲今早受訪時說，陳亭妃要拜會，「我怎麼不知道」。

2026九合一選舉

陳亭妃昨天在臉書表示，她要真心感謝林俊憲在第一時間的力挺。陳亭妃更透露，雙方已通上電話，相約今天在立法院當面請益，未來市政藍圖中，一定會納入俊憲的重要政見，一起為台南想得更遠、走得更穩。

不過，林俊憲今天在立院受訪時先問，「誰要拜會我？」當了解是陳亭妃說要來拜會後，林俊憲說，「我怎麼不知道」，沒有人通知他；至於是否會和陳亭妃會面，林俊憲說，黨團會議陳亭妃應該要來。

力挺林俊憲的民進黨立委郭國文則說，初選競爭已經翻頁，民進黨會積極面對這一局，整個政略上分工會好好處理國民黨對手謝龍介。

被問到陳亭妃是否有致電，郭國文說，他發現已經漏接，有機會在立院隨時可以見面，隨時可以溝通。至於陳亭妃要拜會林俊憲，郭國文說，讓林俊憲自己去面對，二人需要私下的對話。

林俊憲 陳亭妃 民進黨

