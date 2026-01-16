新莊藍綠老將選不選明朗了 鍾宏仁曝：把舞台交給年輕人去拚
新北議員第三選區（新莊區）藍綠白三方都有插旗，民進黨現有3名議員，2026選戰預計提4席，其中保障1名女性，現任英系議員鍾宏仁宣布不拚連任，該選區綠營新人輩出，立委吳思瑤國會辦公室前主任吳奕萱、游錫堃辦公室前副主任陳岱吟呈現雙姝內戰，前代表翁昭仁也來勢洶洶。
民進黨新北市黨部執行長高碩呈說，民進黨六都議員初選2月4日至10日登記，3月2日至4月10日辦初選民調，有意參選的新人持續衝刺，老將步步為營，新北新莊、土樹三鶯被視為初選激戰區。
新莊現有7名議員，民進黨鍾宏仁、翁震洲、林秉宥各擁基層實力，鍾宏仁昨出席新莊行動治理座談當眾證實不選連任，市長侯友宜幽默地說「宏仁議員不選了，讓他多說一些」。
鍾宏仁是三連霸議員，他說，助理或家人都不會參選，交給新人去拚，初選底定後將幫忙輔選。
鍾談到，不再選的決定大概3年前就確定了，辦公室跟議會同仁也都清楚，只是剛好昨天在行動治理上，侯市長有點名他，算是正式拿起麥克風談這件事情，不選的原因就是想留點時間給自己和家人，也有多一點時間可以培養興趣。他開玩笑地說「黃林玲玲老大姐退休後剩他最資深」，看到很多年輕人做得很好，也很樂意把機會留給年輕人。
綠營新人各自衝刺，立委吳秉叡持續陪吳奕萱站路口、掃市場增加曝光度。吳奕萱說，她有10年幕僚經驗，參選是要證明年輕世代行動力和執行力。
獲正國會支持的女將陳岱吟聲勢也不弱，日前上架與立法院前院長游錫堃合體看板，昨找宜蘭立委陳俊宇走訪新莊裕民市場，今天邀湧言會議員李宇翔來助陣。陳岱吟強調自己新莊女兒，一步一腳印，有信心成為新莊最佳代言人。
國民黨在該選區有議長蔣根煌、蔡健棠、戴湘儀3席，蔣根煌一度評估要由兒子蔣欣璋接棒參選，蔣日前受訪坦言還在思考，動向備受關注，也牽動下屆議會龍頭之爭，蔣昨天受訪給了肯定的答案，強調「我會選連任」。
民眾黨議員陳世軒也將拚連任，他說，民眾黨在每一區以提名一席為原則。
