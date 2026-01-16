冷眼集／綠台南陳亭妃勝出！派系共治 給賴神當頭棒喝

民進黨二○二六年縣市長提名進入尾聲，黨內「賴系」大軍壓境，先前已橫掃了過半的縣市長提名席次，卻在最重要一役「台南府城內戰」栽了跟斗，賴清德傾全力救一人，仍難挽子弟兵頹勢，也意味著賴總統盡管在民進黨內強勢主導，但非賴勢力仍保有相當實力，而「德意志」也助長黨內「反賴」情緒。

本次民進黨縣市首長提名吹起一陣「信賴風」，放眼已確定提名的區域，傳統三大派系中，正國會勢力大幅萎縮，除了與派系關係相對親近的立委陳瑩、劉建國外，幾乎全軍覆沒，英系同樣僅能固守嘉義大本營，其他區域都被賴系大軍囊括，南二都初選成非賴系反攻最後契機。

台南是賴總統政治本命區，也是賴系在二○二六縣市長提名最後一塊拼圖，投入資源自然不在話下。林俊憲所擁有的資源堪稱是一場不對等初選，光掛出看板被估計破六百面，台南民進黨籍議員過半都是賴系，辦了數場後援會成立大會、動員催票，甚至近日衝刺拜票階段，南市長黃偉哲、屏東縣長周春米等大咖站台，都讓外界一度評估民調領先的陳亭妃恐遭翻盤。

但陳亭妃把握了前總統陳水扁和立委王世堅等反賴能量出口，沒有豪華陣容，仍守下城池。賴系沒拿下台南，對民進黨內權力布局極具政治意義。首先是非賴聯軍丟失了高雄後仍保有一席直轄市主導權，若能順利守成，台南將成非賴系與黨內當權派抗衡的灘頭堡，凸顯了民進黨仍為派系共治，而非全由賴總統說了算。

回顧賴清德連任南市長有破七成的得票率，這次本命區台南「信賴不連憲」也給賴總統上了一課，打著賴系招牌已非勝利保證，這既是林俊憲的挫敗，更是賴總統警訊。當「賴神」已光環不再，未來無論對外面對在野黨，或對內面對黨內不同派系勢力，不能只想著挾執政資源、以力服人，否則只會再次踢到鐵板。