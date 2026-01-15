快訊

影／廣達尾牙撒錢！席開1300桌、總獎金7千萬 林百里：未來3年AI爆發

六都警局長人事洗牌！傳林炎田調北市 高雄遺缺「竄黑馬」有2人選

台積電董座魏哲家憂台灣供電問題 經濟部掛保證「至2032年供電無虞」

備戰2026！國民黨今協調澎湖縣長提名 月底前2擇1決定人選

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨組發會主委李哲華昨在中常會後受訪。記者鄭媁／攝影
國民黨組發會主委李哲華昨在中常會後受訪。記者鄭媁／攝影

備戰2026，國民黨中央黨今展開澎湖縣長提名第二次協調，會中確定，由澎湖縣議長陳毓仁與縣府參議洪棟霖於月底前進行最終協調，從中確定一位代表國民黨參選。

2026九合一選舉

國民黨近期完成內參民調，今邀陳毓仁、洪棟霖與澎湖縣黨部前主委鄭清發3人到中央黨部協調。組發會主委李哲華受訪表示，根據黨中央所做內參民調討論，將就最有勝選機會的陳毓仁與洪棟霖，約定在1月底前再做第三次協調。

李哲華表示，會議氣氛和諧，內參民調也相對客觀，3人對民調結果都能接受，接下來將針對較具勝選機會的兩人，希望再給他們多一點時間回去思考，月底再進行一次協調，屆時希望能產生人選。

至於月底的協調是否還會再做一次民調？李哲華說，由於是在不提示時間方式下進行的內參民調，應該相對客觀，由於在一月底之前，主客觀環境沒有太大變化，兩人的民調非常接近，在差距不大的情況下，澎湖很有機會贏得執政，黨中央特別謹慎，就是希望透過討論未來參選計畫，更深入了解，找出最具勝選的人選。

不過，在對比民調方面，兩人目前皆微幅落後縣長陳光復。李哲華說，這很正常，因為國民黨還沒整合出一個候選人，支持者投票意向的表達意願不是很高，甚至有分散的現象。但依照過去經驗，只要整合成一個人選，支持者就會慢慢歸隊，配合參選者政見，盤勢就會有變化。

民調 澎湖縣 李哲華

延伸閱讀

誰在嘉義縣戰蔡易餘？ 國民黨拋在野大聯盟推奇兵

竹縣長國民黨初選採七成民調、三成黨員投票 3月底前完成提名

竹縣長藍營今再度協調 陳見賢獲民眾擁抱打氣、徐欣瑩揮手致意

澎湖調查站主任調職 陳光復頒榮譽縣民證表彰守澎湖

相關新聞

影／胞姊表態選彰縣長 謝典霖選議員、拚議長：父親已協調「擇一」

立法委員謝衣鳯表態爭取國民黨提名參選下屆彰化縣長，她的胞弟縣議長謝典霖多日前宣布將尋求連任，引起外界討論縣長、縣議長一家...

備戰2026！國民黨今協調澎湖縣長提名 月底前2擇1決定人選

備戰2026，國民黨中央黨今展開澎湖縣長提名第二次協調，會中確定，由澎湖縣議長陳毓仁與縣府參議洪棟霖於月底前進行最終協調...

初選後動態受關注 立委林岱樺首度現身談落選心情

民進黨高雄市長初選落幕，立委賴瑞隆順利勝出，今天展開謝票行程，選前不少綠營基層支持者擔心林岱樺落敗恐會脫黨參選。林岱樺今...

宜蘭縣長參選人林國漳「育兒無壓」政見 補助6歲以下掛號費每年10次

宜蘭縣長參選人林國漳今天出席幼兒教育事業學會的新舊任理事長交接典禮，除了肯定幼教老師對幼兒適性發展付出的努力外，並宣布「...

民進黨「大軍壓境」未奏效？陳亭妃初選勝出全靠支持者黏著度

民進黨台南市長黨內初選確定由立委陳亭妃出線，她面對立委林俊憲支持者，包括民進黨台南市黨部主委郭國文、多達25名黨籍市議員...

承受台中港車潮、噪音卻分不到錢？何欣純批「大水庫理論」不公平

台中市長參選人何欣純今日視察台中港區，面對台中港務分公司每年依公式，將盈餘分配給港口所在縣市，台中市府近幾年來各獲配3至...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。