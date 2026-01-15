備戰2026！國民黨今協調澎湖縣長提名 月底前2擇1決定人選

備戰2026，國民黨中央黨今展開澎湖縣長提名第二次協調，會中確定，由澎湖縣議長陳毓仁與縣府參議洪棟霖於月底前進行最終協調，從中確定一位代表國民黨參選。

國民黨近期完成內參民調，今邀陳毓仁、洪棟霖與澎湖縣黨部前主委鄭清發3人到中央黨部協調。組發會主委李哲華受訪表示，根據黨中央所做內參民調討論，將就最有勝選機會的陳毓仁與洪棟霖，約定在1月底前再做第三次協調。

李哲華表示，會議氣氛和諧，內參民調也相對客觀，3人對民調結果都能接受，接下來將針對較具勝選機會的兩人，希望再給他們多一點時間回去思考，月底再進行一次協調，屆時希望能產生人選。

至於月底的協調是否還會再做一次民調？李哲華說，由於是在不提示時間方式下進行的內參民調，應該相對客觀，由於在一月底之前，主客觀環境沒有太大變化，兩人的民調非常接近，在差距不大的情況下，澎湖很有機會贏得執政，黨中央特別謹慎，就是希望透過討論未來參選計畫，更深入了解，找出最具勝選的人選。

不過，在對比民調方面，兩人目前皆微幅落後縣長陳光復。李哲華說，這很正常，因為國民黨還沒整合出一個候選人，支持者投票意向的表達意願不是很高，甚至有分散的現象。但依照過去經驗，只要整合成一個人選，支持者就會慢慢歸隊，配合參選者政見，盤勢就會有變化。