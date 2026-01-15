初選後動態受關注 立委林岱樺首度現身談落選心情

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委林岱樺初選後恢復跑行程，今天受訪時面帶笑容，透露現在可以睡晚一點、行程步調放緩和。記者徐白櫻／攝影
民進黨高雄市長初選落幕，立委賴瑞隆順利勝出，今天展開謝票行程，選前不少綠營基層支持者擔心林岱樺落敗恐會脫黨參選。林岱樺今天出席活動時受訪表示，現在可以睡晚一點、行程步調放緩和，這次結果顯示她個人努力還不夠，將回歸立委角色、服務選民。

民進黨高雄市長提名戰4搶1，立委賴瑞隆擊敗邱議瑩、許智傑及林岱樺。邱等3人皆在第一時間接受敗選結果，強調會團結一致。

立委林岱樺今天參加「2026 CTBC TECH Certified全國青少年積分巡迴賽賽程」記者會，她表示，謝謝大家的支持鼓勵，這次她的努力還不夠，會繼續加油；選後回歸林園、大寮等選區，專心做好立委工作，繼續為民服務、造福高雄。

林岱樺說，這幾天她主要做了兩件事情，第一個感謝是先所有這一路來所有支持她的人，其次她也稍微休息一下，「現在可以睡得比較晚一點」，行程步調也放得比較緩和。

針對賴瑞隆出線一事， 林岱樺說，她就是支持，她在當日公布之後已經發表感言，所以也請大家全力支持民進黨選出的賴瑞隆。

記者進一步詢問有無收到賴瑞隆致電，林岱樺說，她這幾天沒有特別注意手機。當記者追問是否還沒跟賴瑞隆通話，林強調「兩人都有互動」。

林岱樺 賴瑞隆 民進黨 邱議瑩

