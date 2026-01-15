影／胞姊表態選彰縣長 謝典霖選議員、拚議長：父親已協調「擇一」

立法委員謝衣鳯表態爭取國民黨提名參選下屆彰化縣長，她的胞弟縣議長謝典霖多日前宣布將尋求連任，引起外界討論縣長、縣議長一家人「全都要」。謝典霖今表示，父親（謝新隆）已協調他的部分「擇一」，傾向維持原狀。

外傳謝典霖與姊姊謝衣鳯互動度低，但身兼謝言信、謝林玉鶯文教基金會執行長的謝衣鳯，確定今無法出席捐贈彰化家扶中心年菜活動，謝典霖臨時接下任務並欣然抵達會場，破除他與姊姊關係緊張的傳言。

謝典霖被記者問到，他要尋求連任下屆縣議長，姊姊謝衣鳯要參選縣長，針對彰化縣兩大機關首長他家「整碗端去」的外界傳言，他有何看法。謝典霖直爽回應說，他父親在協調中，過幾天就有答案，（他的部分）應該是擇一。

謝典霖進一步解釋，如果沒參選縣議員就是休息，不擔心重返政壇之路遭遇辛苦，並強調「不辛苦」。隨後他補充說，傾向維持原狀。

綠營方面早預測謝衣鳯參選下屆縣長，謝典霖仍參選下屆縣議員但不見得非選縣議長不可，可兼顧姊弟二人的參選權利，及並非一家掌握縣長、縣議長的大位。

另有政壇人士表示，副縣議長許原龍對下屆縣議長寶座早有規畫，謝典霖參選縣議員而沒選縣議長，退而求其次可顧全大局也不中斷從政之路。