不在籍投票法協商 中選會：若選務不可行如空中樓閣

立法院今天朝野協商民眾黨團所提不在籍投票法草案。中選會代理主委吳容輝表示，選務工作有其極限性，若選務不可行，再好的法律都跟空中樓閣一樣，沒有意義。

民進黨團質疑，為何僅民眾黨團版逕付二讀，是否16日就要表決；國民黨團說，現階段社會共識不足，建議繼續協商，凝聚共識後再推動。

民眾黨立法院黨團提出不在籍投票法草案，採移轉投票或至指定場所投票方式，適用對象為設籍於中華民國自由地區、依法具有投票權、公投權者；適用範圍包含總統副總統、中央與地方公職人員選舉及罷免，以及全國性公投。該草案在去年12月12日立法院會逕付二讀、交付協商。

民眾黨團總召黃國昌下午召集朝野協商。民眾黨團副總召張啓楷說，不在籍投票在先進國家已實施多年，例如日本1998年起實施，南韓則是2009年、印尼是2014年，台灣竟遠遠落後，有點丟臉；且提案不涉及海外、對岸，不必抹紅，應在這會期趕快完成三讀。

民進黨團書記長陳培瑜說，今天根本是場不應召開的協商，涉及不在籍投票還有多少版本被丟包在委員會待審，卻不願實質討論，只有民眾黨團版逕付二讀，「民眾黨團版比較偉大嗎」；是否聽過基層選務人員、行政單位建議，若逕付二讀，質疑16日院會就要表決。

國民黨立委許宇甄表示，不在籍投票涉及選制重大變革，當然要取得社會共識、中選會做好配套後才能進行，國民黨團認為現階段社會共識仍有不足，建議繼續協商，凝聚共識後再推動。

出席協商的吳容輝說，不在籍投票的確可提升選舉人便利性，但前提是選務可行，不能影響選舉公正性；假設實施不在籍投票，選務負荷量會非常大，但選務工作有其極限性，工作人員不是超人、也不是無敵鐵金剛，過度負荷就會造成選務混亂、災難。

吳容輝指出，地方公職人員選舉共8896種選票，若要移轉投票，一個投開票所假設有100種就好，開票時要在牆上計票，「貼到天花板也沒得貼」，且領票作業也會產生混亂，根本就沒辦法做；選票移動時也要警察跟隨，人力、物力影響非常大。

吳容輝說，台北、新北外來人口特別多，「預估若移轉投票，排到隔天清晨6時都開不完」；台商若移轉到金馬地區投票，「移個2、3萬過來就掛掉了」，人力招募會有問題。要考慮選務可行性，如果選務不可行，再好的法律都跟空中樓閣一樣，沒有意義。

吳容輝表示，中選會立場是先公投、再選舉，公投至少是全國性選區。選務有極限性，一定要考慮到執行面，若不可行、不要貿然推動不在籍投票，從公投先試看看，看哪些需要改善，不希望「食緊挵破碗」，這是很危險的事。

最後，黃國昌說，各黨團代表都已表示意見，大家無法取得共識，顯然協商不成立、無法取得結論，後續就照立法院相關議事規則處理。