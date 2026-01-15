宜蘭縣長參選人林國漳「育兒無壓」政見 補助6歲以下掛號費每年10次
宜蘭縣長參選人林國漳今天出席幼兒教育事業學會的新舊任理事長交接典禮，除了肯定幼教老師對幼兒適性發展付出的努力外，並宣布「健康起跑點，醫療零距離」政見，由縣府補助設籍宜蘭0至6歲幼兒的醫療掛號費，每年補助10次，每次門診補助上限100元、急診200元，減輕家長負擔。
2026九合一選舉
林國漳表示，這項政策並非憑空丟出的福利，而是看見家長在育兒生活中真實需求，每逢換季或冷熱交替季節，小兒科診所總是擠滿看診人潮，目前中央政府針對0至3歲兒童已有健保部分負擔全免的機制，而6歲以下則多針對中低收弱勢幼兒提供補助。為擴大對一般家庭照顧、填補現行制度缺口，提出0至6歲補助醫療掛號費費。
經財政評估，目前宜蘭0至6歲幼兒1萬6886人，以每人每年補助10次為基準，預算約為每年2400萬元。林國漳說，占縣政府歲出支付比例不高，卻能對青年家庭產生最直接的幫助。
「健康起跑點．醫療零距離」，具體方案如下：
•一般門診：每次補助上限100元。
•急診醫療：每次補助上限200元。
•年度額度：每人每年補助上限10次。
今天在交接典禮現場，林國漳對卸任理事長林淑玲、新任理事長林靜惠及全體幼教人員表達敬意。他表示，掛號費雖是小錢，但對家有幼兒的父母來說，是頻繁且必要的隱形成本，讓家長知道在宜蘭養育孩子，縣府會是你最有力的隊友。
