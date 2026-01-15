民進黨「大軍壓境」未奏效？陳亭妃初選勝出全靠支持者黏著度

快訊

聯合報／ 記者萬于甄林伯驊／台南即時報導
立委陳亭妃（中）長期深耕台南地方，累積穩定的基層支持網絡，此次黨內初選順利出線。圖／本報系資料照

民進黨台南市長黨內初選確定由立委陳亭妃出線，她面對立委林俊憲支持者，包括民進黨台南市黨部主委郭國文、多達25名黨籍市議員靠攏，傾盡黨內中央至地方「大軍壓境」，據分析，不僅林的聲量未全轉化民調電話，陳亭妃多年紮實的基層服務，抓住台南選民特性的其中關鍵因素。

2026九合一選舉

民進黨台南市長初選表面上是「妃憲之爭」，然而實際上反映的是黨內「賴系」與「非賴系」，以及選舉邏輯的對照，這場初選不僅攸關下屆市長人選，更牽動未來2028地方政治勢力的運作模式。

陳亭妃不僅是3屆市議員、5連霸立委，更是現階段台南6名區域立委中資歷最深，長期深耕台南地方，累積穩定的基層支持網絡，且支持者分布跨越原縣、市，在初選階段不僅以鐵馬行走遍台南37區，更「穿破4雙鞋」，每天立院地方南北兩邊跑，對於選民特性仍重視地方服務的台南來說，這類穩扎穩打的支持度相對具有實質優勢，在黨內初選高度仰賴動員「顧電話」的選舉中，選民忠實的「黏著度」成為勝出的關鍵因素。

相較之下，林俊憲以賴清德嫡系大弟子之姿投入初選，與中央政治連結度高，政治風格鮮明，具備議題設定與動員能量，網路短期聲量高，支持者相對集中且向心力強，但這也是其最大挑戰，同溫層支持者無法有效擴散，聲量沒有轉化成支持度，恐是失利因素之一。

立委林俊憲（左）有支持者包括從地方黨部主委郭國文、多達25名黨籍市議員靠攏，傾盡黨內中央至地方「大軍壓境」，但聲量恐未轉化成支持度。圖／本報系資料照
民進黨台南市長黨內初選確定由立委陳亭妃出線，以多年紮實的基層服務，抓住台南選民特性的其中關鍵因素。記者萬于甄／攝影

陳亭妃 民進黨 林俊憲 賴清德

