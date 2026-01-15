民進黨「大軍壓境」未奏效？陳亭妃初選勝出全靠支持者黏著度
民進黨台南市長黨內初選確定由立委陳亭妃出線，她面對立委林俊憲支持者，包括民進黨台南市黨部主委郭國文、多達25名黨籍市議員靠攏，傾盡黨內中央至地方「大軍壓境」，據分析，不僅林的聲量未全轉化民調電話，陳亭妃多年紮實的基層服務，抓住台南選民特性的其中關鍵因素。
2026九合一選舉
民進黨台南市長初選表面上是「妃憲之爭」，然而實際上反映的是黨內「賴系」與「非賴系」，以及選舉邏輯的對照，這場初選不僅攸關下屆市長人選，更牽動未來2028地方政治勢力的運作模式。
陳亭妃不僅是3屆市議員、5連霸立委，更是現階段台南6名區域立委中資歷最深，長期深耕台南地方，累積穩定的基層支持網絡，且支持者分布跨越原縣、市，在初選階段不僅以鐵馬行走遍台南37區，更「穿破4雙鞋」，每天立院地方南北兩邊跑，對於選民特性仍重視地方服務的台南來說，這類穩扎穩打的支持度相對具有實質優勢，在黨內初選高度仰賴動員「顧電話」的選舉中，選民忠實的「黏著度」成為勝出的關鍵因素。
相較之下，林俊憲以賴清德嫡系大弟子之姿投入初選，與中央政治連結度高，政治風格鮮明，具備議題設定與動員能量，網路短期聲量高，支持者相對集中且向心力強，但這也是其最大挑戰，同溫層支持者無法有效擴散，聲量沒有轉化成支持度，恐是失利因素之一。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言