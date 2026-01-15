民進黨「大軍壓境」未奏效？陳亭妃初選勝出全靠支持者黏著度

民進黨台南市長黨內初選確定由立委陳亭妃出線，她面對立委林俊憲支持者，包括民進黨台南市黨部主委郭國文、多達25名黨籍市議員靠攏，傾盡黨內中央至地方「大軍壓境」，據分析，不僅林的聲量未全轉化民調電話，陳亭妃多年紮實的基層服務，抓住台南選民特性的其中關鍵因素。

民進黨台南市長初選表面上是「妃憲之爭」，然而實際上反映的是黨內「賴系」與「非賴系」，以及選舉邏輯的對照，這場初選不僅攸關下屆市長人選，更牽動未來2028地方政治勢力的運作模式。

陳亭妃不僅是3屆市議員、5連霸立委，更是現階段台南6名區域立委中資歷最深，長期深耕台南地方，累積穩定的基層支持網絡，且支持者分布跨越原縣、市，在初選階段不僅以鐵馬行走遍台南37區，更「穿破4雙鞋」，每天立院地方南北兩邊跑，對於選民特性仍重視地方服務的台南來說，這類穩扎穩打的支持度相對具有實質優勢，在黨內初選高度仰賴動員「顧電話」的選舉中，選民忠實的「黏著度」成為勝出的關鍵因素。