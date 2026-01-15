承受台中港車潮、噪音卻分不到錢？何欣純批「大水庫理論」不公平

台中市長參選人何欣純今日視察台中港區，面對台中港務分公司每年依公式，將盈餘分配給港口所在縣市，台中市府近幾年來各獲配3至6億元不等，但全數納入市庫統籌運用，強調應將港務收益回饋地方，專款專用於帶動海線的建設發展，不應以「大水庫」理論予以分配。

何欣純指出，台中港周邊承受大型車輛頻繁進出，帶來的空氣、噪音污染，道路損耗速度也較其他區域快，加上海線人口逐年增加，居民對基礎建設需求日益迫切，得知從2020年起，每年台中港的盈餘分配款在2.5億至6.8億之間，事實上全部都進入了台中市政府的大水庫。

立法委員何欣純今日在台中市議員楊典忠、王立任、曾威、張家銨及施志昌等人陪同下，前往台中港區進行會勘，提出港區盈餘分配不均的現況；何欣純當場表示，未來若當選市長，將參考台北港與新北市的回饋做法，將台中港盈餘提撥一定比例直接分配給港區周邊行政區，落實「取之地方、用之地方」精神，同時回應地方建設需求。

台中市議員們指出，目前台中港多年未有郵輪停靠，最主要的問題就是，港區腹地太大，與各景點的距離過長，交通配套不足，造成遊輪旅客往往因擔心塞車趕不回船上，而不敢前往遠處景點，未來港區回饋款若能與建輕軌直達景點，將能大幅提升遊客留置海線的意願。