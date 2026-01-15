新北新莊行動治理 蘇巧慧、劉和然同台互動熱絡

新北市長侯友宜今天主持新北新莊區行動治理座談會，民主進步黨籍立法委員蘇巧慧和新北市副市長劉和然同台互動熱絡，侯友宜說，平均地權基金留下很多錢，讓下任市長好好發揮。

代表民進黨參選新北市長的蘇巧慧與也有意參選的劉和然互動熱絡，侯友宜致詞時麥克風收音不佳，蘇巧慧還提醒劉和然幫忙更換麥克風。

侯友宜聽取新莊區長朱思戎簡報後表示，很多工作要趕快做，行動治理就是要解決大家不易解決的問題，在他開了258場行動治理後，3000多件問題解決率已達9成。

侯友宜肯定在場朝野新北市議員付出，尤其是新北市議會議長蔣根煌，在地有議長出面協調可解決很多問題，尤其塭仔圳重劃區拆遷工作順利，蔣根煌幫很多忙。

侯友宜表示，塭仔圳重劃改變新莊風貌，也將建構大學城，更重要的是前兩天與蔣根煌討論過，未來平均地權基金留下很多錢，讓下一任市長好好發揮；蘇巧慧和劉和然也以微笑回應侯友宜的話。