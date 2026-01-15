快訊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
民進黨台南市長初選民調，兩組參選人陳亭妃（右）、林俊憲（左）之間的「妃憲之爭」，最終由陳亭妃險勝出線。圖／聯合報系資料照片
民進黨台南市長初選民調，兩組參選人陳亭妃（右）、林俊憲（左）之間的「妃憲之爭」，最終由陳亭妃險勝出線。圖／聯合報系資料照片

民進黨台南市長初選出爐，立委陳亭妃以2.69個百分點擊敗林俊憲，將代表綠營出戰2026大選。時事評論家、醫師沈政男說，先前很多人說林會勝出，陳會被做掉，實際上，這是大局，一如2020年蔡英文找賴清德搭檔都是「為了贏」。

沈政男指出，他原先預測陳亭妃會以5%幅度贏過林俊憲，超過抽樣誤差，結果是陳以2.69%打敗林俊憲。這是三家各1200份的抽樣，等於3000多份抽樣，因此抽樣誤差範圍只有1.8%，也就是陳領先林已超過誤差範圍，但其實差距更大。

不過，民進黨的黨內初選民調，在政黨比例上有嚴重抽樣誤差，或者說其他媒體民調也有，使得謝龍介的支持度被壓到剩下20%左右的谷底，實已偏離現實。他以近期ETtoday、TVBS等做的民調，預測陳、謝的合理差距目前應落在10%左右。

他進一步表示，先前不少人都說林俊憲會贏，因為大家認為陳亭妃會被萊爾校長做掉，但他不這樣想。找自己信賴的人出馬，固然放心，但這是大局，如果不能贏，找自己人又有何用？因此仍得交給民調來決定，誰的贏面比較大就讓誰出線。

沈政男也舉2020年總統大選為例，蔡英文為什麼找賴清德搭檔，當時兩人根本形同水火，其實就是3個字「為了贏」；還有，蔡英文為何在2019找蘇貞昌組閣？也是「為了贏」。簡言之，政治就是「為了贏」，什麼事情都做得出來的藝術。

而從台南這份初選民調，林俊憲在黨中央那份輸最多，但高雄賴瑞隆在黨中央那份贏邱議瑩最多。兩份民調比較下，「黨中央作票」陰謀論不攻自破；至於謝龍介有無可能翻盤，只能說「台南還是綠營的鐵票區，藍白要攻下，還須加把勁。」

陳亭妃2%險勝出戰台南市長 醫曝她沒被做掉全因3個字

民進黨台南市長初選出爐，立委陳亭妃以2.69個百分點擊敗林俊憲，將代表綠營出戰2026大選。時事評論家、醫師沈政男說，先...

