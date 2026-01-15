南市國民黨團恭喜陳亭妃勝出 批賴清德已跌落神壇

民進黨台南市長初選由立委陳亭妃出線，台南市議會國民黨團書記長林燕祝表示，結果跌破一堆人的眼鏡，恭喜陳亭妃贏得民調，會出現這樣結果就是台南人民心思變。發言人蔡育輝更直白說，「扶龍王戰勝賴皇」。

國民黨市長參選人謝龍介也稱讚陳亭妃是一位可敬的對手，2026年兩黨台南市長人選都底定，國民黨團表示，將會全力輔選，各選區議員都會是謝龍介的分身和後盾，跟陳亭妃打一場公平競爭的選戰。

林燕祝指出，2024總統大選，賴清德在台南拿到57萬票，得票率50.95%不但是六都最高，還是全台最高票，還幫六名民進黨籍立委全壘打，更曾在台南以72.9%高得票率連任台南市長，所以，民進黨市長初選民調，外界原先一致看好賴清德力挺的林俊憲，沒想到三份民調讓結果大翻盤，由陳亭妃勝出。這就是台南市選民民心思變，再也不會盲目的支持被台南人曾經封神的賴清德，

蔡育輝批說，陳亭妃會出線，就是扶龍王戰勝賴皇，賴清德已跌落神壇，新潮流甚麼都想要一把抓，獨裁執政，毀憲亂紀，讓朝野動盪不安，摧毀民主法治精神，導致民心盡失，這次的台南市長民調就是告訴賴清德，邪不勝正，走中道才是王道。

林燕祝表示，2026九合一大選在人選出爐後將正式開跑，謝龍介跟市議員參選人合體的公車廣告，已在街頭穿梭拜票，年輕議員接班人選也積極在基層拜票，市議會國民黨團將堅實的成為謝龍介的分身和後盾，與陳亭妃展開公平理性的台南市長選舉。